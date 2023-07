Este viernes 21 de julio se dio a conocer que Tony Bennett había fallecido a los 96 años en Nueva York, pese a que el cantante tuvo que retirarse de los escenarios en 2016 tras ser diagnosticado con Alzheimer, su legado se mantuvo latente a través de su música que se popularizó a nivel mundial.

El intérprete de “Lover For Sale” construyó una solida carrera en la industria musical, siendo el autor de más de 70 álbumes, además de que trabajó con artistas con gran reconocimiento como Amy Winehouse, Lady Gaga y Vicente Fernández.

Lady Gaga estrenó espectáculo en Las Vegas ‘Jazz y Piano’ (Fotos: AFP) (Larry Busacca/AFP)

Duetos de artistas mexicanos con Tony Bennett

Los mexicanos Vicente Fernández y Thalía lograron trabajar en el estudio con el famoso cantante, ambos combinaron casi a la perfección su estilo, idioma y género musical. Por su parte, la empresaria interpretó junto a Bennett la melodía titulada “The Way You Look Tonight”.

Por otra parte, entre los artistas latinos que colaboraron con Tony Bennett se encuentran Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona y Gloria Estefan, algunos de los temas que compartieron forman parte de los discos de estudio del intérprete estadounidense.

Historia de la colaboración de Tony Bennett con Vicente Fernández

De acuerdo con Vicente Fernández la idea del dueto surgió por su equipo de trabajo, el cual sugirió una colaboración con el popular cantante de jazz, sin importar que ninguno de los dos entendieran su idioma. Al parecer el intérprete de Guadalajara envió una propuesta a Tony Bennett, quien se sumó al proyecto para plasmar su estilo.

El famoso dueto se concreto en la canción “Regresa a mí”, misma que fue incluida en el álbum “Viva Duets” de Tony Bennett, este salió a la venta en 2012 y causó gran emoción por la unión que demostraron estos cantantes, especialmente por ser de géneros musicales totalmente distintos.