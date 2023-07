Shakira pide a jóvenes no callarse ante injusticias para ser agentes de cambio

La cantante Shakira recibió el reconocimiento Agente de Cambio en los Premios Juventud, que se realizan en Puerto Rico, en su discurso recordó a los jóvenes que el mundo no solo es hacer bailes en Tik Tok, tomarse selfies y subirlas a redes sociales, pues existen condiciones sociales que no permiten que la mayoría de las personas consigan mejores condiciones de vida.

“Vivimos en un mundo ambiguo, pero hay realidades que no se pueden maquillar ni filtrar, hay lugares en el que gente que nace pobre muere pobre porque no pueden recibir educación de calidad, lugares donde se discrimina, es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en cambio”, dijo la colombiana.

También se llevó los aplausos del público cuando dedicó unas palabras a sus hijos para decirles que no deben calarse ante las injusticias, que deben expresar las cosas que les molesten o no les parezcan adecuadas.

“No se tiene que quedar callado, puede usar su voz y puede quejarse de todo con lo que no está de acuerdo, me alivia mucho ver que esta juventud lo sabe hacer cada vez más, amplifican las noticias que nos preocupan, dan a conocer historias que si no fuese por ustedes no se sabrían, señalan la injusticia, buscan la verdad”.

Y añadió que para ser un agente de cambio no se necesita ser una estrella mundial de la música, tampoco un político o una persona con poder, sino diferenciar lo que está bien de lo que está mal.

“Solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y que nadie les diga lo contrario, eso es poder, la juventud tiene ese poder. Si les incomoda la exclusión, si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno, si levantan la voz me puedo quedarme tranquila de que mis hijos y ustedes serán la esperanza de muchos y serán los agentes de cambio”.