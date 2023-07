Wendy Guevara y Nicola Porcella aclaran sus sentimientos tras fuerte pelea

Después de la última ‘gala de nominación’ Wendy Guevara y Nicola Porcella se mantuvieron distanciados, ya que la influencer otorgó un voto al peruano como parte de una estrategia del ‘team infierno. La noche del viernes 21 de julio se llevó a cabo una fiesta temática y como ha ocurrido en ocasiones anteriores las polémicas se desataron.

La tensión en ‘La casa de los Famosos México’ está cada vez más presente en los practicantes del reality show, especialmente porque muchas de las celebridades han construido un vínculo amistoso, pero en el caso de Nicola y Wendy es distinto, puesto que fueron relacionados de forma romántica.

Wendy Guevara y Nicola Porcella tienen fuerte discusión

El altercado entre los dos habitantes se dio después de que Nicola hablara de las polémicas que marcaron su carrera en Perú, al parecer la reacción de Wendy no fue la esperada, por lo cual lo comentó con la boxeadora mexicana, como resultado la influencer llegó a pensar que estaban hablando a sus espaldas.

“Platícame o pregúntame antes de hablar a mis espaldas. Fíjate como se pueden malinterpretar las cosas. Obvio yo me voy a empu***, si tu escucharas algo así de ti, tú dijeras qué onda. Ni modo yo así soy” dijo ‘La perdida’.

Antes de que la discusión continuara, ‘Barby’ Juárez intentó intervenir para detenerla, ya que al igual que Nicola consideró que Wendy malinterpretó la situación.

Wendy Guevara y Nicola Porcella aclaran sus sentimientos

En medio de la fiesta que tuvieron previo a la ronda de eliminación que se llevará a cabo el próximo domingo, Nicola se sinceró con Wendy para hablar sobre los sentimientos que ha desarrollado a lo largo de estas semanas, revelando que quiere seguir en contacto cuando estén fuera de la casa.

“Yo sé que afuera van a decir: tú y Wendy, no me importa. Yo la quiero tener, como te quiero a ti (Jorge Losa) siempre en mi vida, quiero invitarla a Perú, quiero invitarlos a Perú, quiero quedarme acá a vivir y a mi no me importa, la gente puede hablar” dijo Nicola.

Luego de las palabras del exfutbolista peruano, ambos dejaron en claro que intentaran dejar atrás las discusiones para mantenerse unidos durante el tiempo que la competencia se los permita, especialmente al tener en cuenta que Nicola podría abandonar el programa este domingo.