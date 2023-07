La cantante y compositora china G.E.M. se encuentra celebrando su aniversario número 15 de carrera artística y como parte de esto, decidió estrenar su primer álbum completamente en español titulado ‘Revelación’, en entrevista para Publimetro, la superestrella china compartió lo siguiente, “Hace 10 años me di cuenta que me encantaba el español, alguien oró por mí y luego me dijo que un día estaría cantando en español, fue un especie de profecía muy interesante”, dijo.

Junto a esto, reveló que tras lanzar la versión china de ‘Revelation’ comenzó a recibir mucho apoyo de América del Sur por lo que muchos de sus fans comenzaron a grabar su propia versión en español y portugués del sencillo ‘Gloria’, el cual viene incluido en dicho álbum, “De repente recordé esa profecía de hace 10 años y sentí que era el momento de cantar en español para mostrar mi agradecimiento hacia ellos”, compartió.

G.E.M. estrena su primer álbum en español titulado ‘Revelación’. / Foto: Cortesía

Debido a que G.E.M. celebra 15 años de carrera y además cuenta con ocho álbumes de estudio, reveló cuál es la verdadera clave del éxito, “Tienes que darte cuenta de cuál es tu pasión y luego tienes que esforzarte y también tienes que ser afortunado de tener la oportunidad de brillar. Entonces es como todo, entonces es como siempre digo, hago lo mejor que puedo y Dios hace el resto”, dijo.

Con respecto al álbum ‘Revelación’, el cual se compone de 14 temas en total, señaló que se trata sobre la idea de siete letras del cielo, no es tanto una conversación entre ella y Dios donde está siendo guiada por Dios, es más como una confirmación, “El estilo musical del disco es más divino, es algo mucho más santo, no es música de iglesia o de adoración cristiana cristiana, por ejemplo, la canción de ‘Gloria’, cada vez que la escucho, siento que Dios me está llamando de nuevo”, expresó.

Hablando de sus seguidores de Latinoamérica, señaló que en algunas ocasiones se queda despierta hasta tarde para leer los comentarios ya que nos encontramos del otro lado del mundo, “Estoy muy feliz porque me sorprende porque son de una cultura totalmente diferente y luego hablan idiomas totalmente diferentes y para que yo lea sus comentarios tengo que usar el traductor pero la música nos conecta, la música conecta a todas las personas de todo el mundo”, compartió.

Para finalizar, mencionó que ‘Revelación’ es un nuevo comienzo y es una experiencia valiosa tanto para ella como para Dios, “Realmente es algo que quería compartir con todos y al mismo tiempo estoy preparando la gira y estamos a un par de meses de que comience, también estoy muy emocionada porque la historia es sobre el álbum ‘Revelación’ que llevo cinco años planeando, estoy muy entusiasmada con eso y no puedo esperar para que empiece todo a finales de este año y realmente me gustaría ir a México con este tour, así que espérenlo”, puntualizó.

