El cantante y compositor puertorriqueño Tito “El Bambino” presenta su más reciente sencillo titulado ‘Solo Tú’ con el cual, celebra el amor incondicional en todas sus formas, “Yo veo que ahora mismo para mí como compositor y como cantante, es un privilegio que la gente te preste de su tiempo en un mundo tan ajetreado como el que vivimos y ese privilegio no se puede descuidar, yo quiero que esta canción se la dediquen a su ser más amado, más querido o a su persona favorita, esta canción es para sanar y para hacer las cosas ahorita que todavía tenemos tiempo antes de que sea demasiado tarde”, compartió en entrevista para Publimetro.

Junto a esto, el intérprete señaló que el éxito es premiado cuando se trabaja, y agradece a Dios por brindarle amor propio y por creer en él, ya que ha jugado una parte muy fundamental a través de su larga trayectoria, “Si no me lo entrego a mí, no se lo puedo dar a los demás, el creer que él está conmigo siempre y que no me deja, lo es todo y yo pues soy feliz a lo que tú entiendas, pero no te molestes con el que yo creo, si al final del cuento estaba equivocado, soy el equivocado más feliz”, dijo y agregó que le pidió a Dios por una canción que construyera y que no destruyera y con ‘Solo Tú’ lo logró a la perfección.

Tito “El Bambino” presenta su más reciente sencillo ‘Solo Tú’. / Foto: Cortesía

Con respecto a sus fans, mencionó que México tiene un lugar muy especial en su corazón ya que desde el día uno lo han apoyado incondicionalmente, ”Los premios son hermosos y son parte del crecimiento y y la entrega de lo que trabajaste, pero cuando tú ves las caras de felicidad de la gente cuando entras a un lugar, ese es el regalo más grande”, y señaló que como artista hay que tomar más en cuenta que es una responsabilidad ya que las personas atraviesan por muchas cosas antes de llegar a un concierto, desde comprar un boleto de entrada hasta adquirir una playera, “Hay que trabajar y hay que moverse y antes de ser el rey del mundo, preocúpate por ser el rey de quien te está apoyando y entrégale todo al que te está apoyando porque a ellos les debemos todo, porque tú no puedes pretender controlar el mundo cuando ni siquiera puedes controlar un espacio pequeño, todo se trata de gratitud”, expresó.

Por último, el puertorriqueño regresará a tierras mexicanas el próximo mes de noviembre para presentarse completamente en vivo en el Coca-Cola Flow Fest 2023 donde reveló que habrán varias sorpresas y recomendó a todos los asistentes ir con zapatos cómodos ya que los pondrá a bailar durante toda su presentación. Asimismo, mandó un consejo para todas las personas que les gustaría dedicarse a la música, “No se rindan, luchen por sus sueños y siempre pongan a Dios en sus planes, en el camino no hay paz completa, no hay felicidad completa, pero si tienen fe, siempre vas a resolver todos tus problemas”, puntualizó.

