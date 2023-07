¿Bebé de Christian Nodal y Cazzu nacerá en Argentina?

Christian Nodal estuvo este fin de semana en Guadalajara para la gran fiesta que se organizó por el cumpleaños de su papá. Al evento acudió la familia e invitados especiales, en el que el cantante mostró su mejor versión, tanto física como emocional.

Christian Nodal celebró en grande el cumpleaños de su papá. (Foto: Instagram Eli Castro.)

Ahora, el cantautor mexicano está listo para regresar a Argentina, ya que Cazzu se encuentra en el último mes de embarazo, y se espera que a finales de agosto o principios de septiembre llegue su primer hijo.

La mamá de Chirstian, Cristy Nodal, acompaña a su hijo a Argentina para estar en el nacimiento de su primer nieto o nieta, aún no confirman si será niño o niña.

Hay que recordar, que Nodal tiene un rancho en Argentina, ahí se encuentra Cazzu para tener tranquilidad para el arribo del nuevo miembro de la familia, quien tendrá doble nacionalidad: argentina y mexicana.

Christian Nodal se encuentra viviendo, probablemente, los momentos más tiernos de su vida y carrera profesional, pues a su romance con Cazzu se suma la llegada del primer hijo que tendrán los cantantes, lo cual han compartido en sus redes sociales con emotivas imágenes.

El pasado 15 de abril, Cazzu confirmó que tendrá un hijo junto a Christian Nodal. Ambos han expresado la felicidad que sienten por la próxima llegada de un integrante más a sus vidas.

“Si fuese niño, la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro. Y niña, pues no sé, ahí si no sé”, dijo Nodal para un programa colombiano.

La cantante ya se encuentra en el último mes de embarazo y rodeada de toda familia, para tan importante evento.