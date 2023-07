Jorge Losa reconoce que el ‘Team Infierno’ ha sido un equipo muy unido

Jorge Losa vuelve a ser el líder de la semana y esto hizo que la tensión aumentara en ‘La Casa de los Famosos’, pues con esto el ‘Team Infierno’ ya se esperaba que uno de sus integrantes saliera del reality show el pasado domingo, a pesar que desde el inicio este equipo se planteó llegar juntos a la final.

Sin embargo, todo cambió al haber sido Losa el ganador de ‘La Prueba del Líder’, ya que este decidió salvar a su compañera del ‘Team Cielo’, Mariana ‘Barby’ Juárez, algo que también se esperaba, dado que no es la primera vez que el español la salva.

¿Qué dijo Jorge Losa sobre el ‘Team Infierno’?

A través de un video publicado en redes sociales, se puede observar a Jorge Losa hablar con algunos integrantes del ‘Team Infierno’, en donde reconoció que los famosos han hecho un buen trabajo en el programa, ya que han procurado mantenerse unidos hasta el final, motivo por el cual, afirma que ninguno de ellos debe estar triste.

“O sea, yo digo que no pueden estar tristes porque creo que ninguna casa había podido alargar eso tanto nadie”, inicia diciendo el español. “El hecho de que toda su habitación haya durado tanto tiempo juntos sin que salga ninguno, o sea, no podrían estar tristes ahorita mismo de ustedes, porque han hecho un récord que ninguna casa había hecho nunca, entonces no se puede pedir más, o sea, no hay forma de estar triste, yo como rival lo veo y se los digo y le digo a la Barby ‘Que chimbo lo que han hecho’”, aseguró el actor

Cabe resaltar, que el pasado domingo por decisión del público, Apio Quijano salió de ‘La Casa de los Famosos’, mientras que Sergio Mayer y Nicola Porcella continúan en el programa de televisión.