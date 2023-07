Salma Hayek le desea un feliz cumple a JLo con una foto de hace 20 años en la que aparece Ben Affleck

Los medios de la prensa rosa en los Estados Unidos tienen años hablando de una rivalidad entre Jennifer Lopez y Salma Hayek. Cualquier disputa, si es que en realidad la hubo, quedó desactivada con el reciente posteo de la mexicana en su cuenta de Instagram.

Salma le deseó un feliz cumpleaños a JLo con una foto de hace 20 años en la que aparecen ambas y las acompaña, entre otras estrellas y personalidades, el actual esposo de la Diva del Bronx, Ben Affleck, cuando estos dos transitaban la primera etapa de su relación.

“Feliz cumpleaños Jlo. Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos. Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello”, dijo Salma en su publicación de Instagram.

Tres corazones y un emoji de celebración fue la respuesta de Jennifer Lopez en la misma publicación de Salma Hayek. En la foto se aprecia lo conservada que siguen ambas a sus 54 años (en el caso de JLo) y 56 (por parte de la actriz mexicana).

Las otras personalidades que aparecen en la foto son Gael García y Susan Sarandon.