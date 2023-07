Sofía Castro revela cómo fue su vida durante sexenio de Enrique Peña Nieto

La vida de Sofía Castro cambió drásticamente en 2010 no solo por la boda entre su madre, Angélica Rivera y el político Enrique Peña Nieto, si no también porque en 2012 este se convirtió en el candidato electo para asumir la presidencia de México, como resultado las familias de ambas partes se tuvieron que unir.

Durante mucho tiempo Sofía Castro evitó hablar del tema para no generar polémica y no afectar a los involucrados, no obstante, poco a poco la hija de Angélica Rivera y Alberto Castro comienza a evidenciar algunos detalles, al mismo tiempo de dejar ese momento atrás para seguir construyendo su carrera.

Ángelica Rivera y Sofía Castro. Ángelica Rivera y Sofía Castro. / Foto: Instagram.

Sofía Castro habla de su vida durante sexenio de Peña Nieto

Durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de Youtube, Sofía Castro se sinceró sobre algunos temas que han marcado su vida, especialmente durante el mandato de Enrique Peña Nieto, ya que se volvió blanco de críticas por pertenecer a la familia presidencial.

“Nadie te explica cómo ser parte de la familia presidencial, yo no lo quería, simplemente fue un acompañamiento a la pareja con la que mi mamá decidió estar. Es una posición de mucha responsabilidad y nos dijeron que nos cuidaremos de la gente que se nos iba a acercar” dijo Sofía.

Pese a que el expresidente recibía la mayor parte de críticas o señalamientos, la joven también estuvo expuesta a todas las burlas que surgieron durante ese periodo y que hasta el momento siguen presentes, es por ello que durante su encuentro con Yordi se sinceró sobre las repercusiones que enfrenta, especialmente en su carrera como actriz.

“Nos costó muchísimo, la crítica me deprimió muchísimo, no me gustaba salir, no me podía ver al espejo, independientemente de la posición en la que estés la gente no se da cuenta del alcance que pueden tener los comentarios, no sabes lo que puedes agredir y marcar por el resto de tu vida a esa persona. Para mi fue muy fuerte porque quería ser actriz y nadie me daba una oportunidad o si me la daban todo el mundo pensaba que era porque era hija de” reveló.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto anunciaron su separación tan solo un par de meses después de que el funcionario finalizara su sexenio, es por ello que las críticas contra la familia continuaron; sin embargo, Sofía Castro aseguró que nada en la relación familiar fue fingido.

“Si fuimos una familia de 8 personas que nos queremos con el alma y los más fuerte terminando fue que dijeran que no era cierto, tratamos de ser un soporte tanto para él como para mi mamá” explicó la actriz.