Semanas atrás, el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, reveló que la presentadora de televisión de 38 años de edad, Laura G, dejaría el programa matutino ‘Venga la Alegría’ y su último día sería el próximo viernes 28 de julio.

Sin embargo, las semanas transcurrieron con normalidad pero un nuevo rumor salió a la luz, donde se especificaba que Laura G dejaría la televisora del Ajusco para trasladarse hasta Miami para convertirse en una de las presentadoras del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, producido por su amiga, Sandra Smester.

Laura G habla de su salida de ‘Venga la Alegría’ y TV Azteca

Pero fue el pasado lunes 24 de julio, a través de un live o video en vivo publicado en su cuenta de Instagram, donde Laura G rompió el silencio y habló de su salida de ‘Venga la Alegría’ y TV Azteca, asimismo, reveló que su último programa en el matutino será el viernes 28 de julio pero seguirá en la estación de radio La Mejor de lunes a viernes.

“Llevo seis años de estar trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es demandante, es un programa en el que tienes que estar de lunes a viernes como todos los trabajos pero estoy en un momento de mi vida en el que mis hijos están creciendo y no me quiero perder absolutamente nada de ellos quiero gozar a mi familia. La verdad es que me cuesta mucho trabajo pedir permisos en el área laboral. Llevo desde los 13 años ininterrumpidos trabajando en la tele y es algo que amo”, dijo la presentadora de televisión.

Laura G habla de su salida de ‘Venga la Alegría’ y TV Azteca. / Foto: Instagram

“Claro que estoy renunciando de un horario y sueldo cómodo, me estoy arriesgando con mi empresa. Estoy temblando de miedo y hay veces que hay que decir ‘no’. No sé si me vaya a arrepentir, pero nunca sabré que hay detrás de eso, si no me arriesgo. Estar en la tele es maravilloso, pero yo ya he ido cumpliendo sueños, se me cumplió el sueño de estar en un matutino y me estoy despidiendo con mucho amor”, compartió Laura G.