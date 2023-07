Sinéad O’Connor impactó al romper una foto de Juan Pablo II

El 3 de octubre de 1992, la música irlandesa Sinéad O’Connor asombró a todo Estados Unidos cuando rompió una foto del Papa Juan Pablo II durante una presentación en Saturday Night Live. Para empezar, O’Connor sorprendió al personal de SNL cuando decidió cantar una versión acapella de la canción War de Bob Marley en lugar de una canción de su álbum más reciente.

La interpretación de O’Connor fue dura e intensa. La artista cambió algunas de las letras originales para hablar específicamente sobre el abuso infantil. Al final, O’Connor, quien en ese entonces tenía tan sólo 26 años, sostuvo una foto del Papa y mirando directamente a la cámara rompió la foto en pedazos, diciendo: “lucha contra el verdadero enemigo”.

La respuesta del público estadounidense en su mayoría fue negativa y contundente, se generaron protestas en contra de la cantante, así como amenazas y la cancelación de varios shows en vivo.

Cuando miles de casos de abuso infantil en Irlanda y los Estados Unidos finalmente salieron a la luz en la década de los 2000, el objetivo real de la impactante protesta de O’Connor —intérprete de Nothing Compares 2U— se hizo cada vez más claro.

Trágica noticia en Irlanda

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor ha fallecido a los 56 años, según ha informado este miércoles el diario Irish Times.

La artista (Dublín, 1966) alcanzó la fama con la publicación del disco I Do Not Want What I Haven’t Got, editado en 1990.

En este álbum se incluyó su tema más famoso, “Nothing Compares 2 U”, compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy.

O’Connor recibió el premio inaugural por Álbum irlandés clásico en los RTÉ Choice Music Awards a principios de este año.

La cantante recibió una ovación de pie cuando dedicó el premio, por I Do Not Want What I Haven’t Got, a “todos y cada uno de los miembros de la comunidad de refugiados de Irlanda”.