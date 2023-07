Paul Stanley pensaba escapar de ‘La casa de los Famosos México’

Paul Stanley fue una de las primeras celebridades en ser confirmadas dentro de ‘La casa de los Famosos México’, no obstante, durante la competencia no sobresalió como esperaban varios de sus colegas, incluso en ocasiones manifestó sus ansias por querer salir del reality show, ya que llegó a sufrir de varias crisis de ansiedad por el aislamiento.

Desde el momento en el que salió de la casa, Stanley explicó que la experiencia se convirtió en algo tormentoso, por lo cual la expulsión fue uno de los momentos más esperados para el conductor, sin importar que no se llevaría el gran premio.

Paul Stanley pensaba fugarse de ‘La casa de los Famosos’

Poco a poco el conductor de televisión comienza a retomar sus compromisos laborales, como por ejemplo en el programa ‘Miembros al Aire’, en el cual habló frente a sus compañeros de la experiencia dentro del reality show en el que participó.

“Fui a un anexó lleno de cámaras, sin terapia, la comida estaba limitada y de tomar era huachicoleada. La verdad un día dije: ya me voy a escapar, yo en el Chapo. Dije, si me saltó por allá, después está lo de las luces y me puedo bajar y todo el pedo, si les dije un día ya no me van a ver” señaló Paul.

Asimismo, Stanley reveló que la experiencia no fue del todo grata, ya que habría solicitado que Jorge Losa no lo salvara cuando estuvo nominado, porque no deseaba continuar en la competencia. Luego de las declaraciones del presentador, sus compañeros hablaron sobre lo que esperaban ver durante su participación.

“Yo pensé, Paul de que gana gana, como es, todo lo que va a demostrar, seguro va a jod** a las personas, va a incomodar, va a ching**” dijo José Eduardo Derbez.