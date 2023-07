Rosalía y Rauw Alejandro comenzaron a ser señalados desde la mañana del 25 de julio, ya que la revista People confirmó que la pareja terminó su compromiso, luego de que surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad, el cantante puertorriqueño reapareció en redes sociales para hablar del tema.

Aunque al inicio de su relación los cantantes mantuvieron cierta distancia de los medios, poco a poco lo hicieron oficial de manera pública, incluso llegando a compartir que se encontraban comprometidos; no obstante, luego de cuatro meses de la noticia, Rauw Alejandro confirmó que ya no se encuentran juntos.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi”

Rauw Alejandro confirma que relación con Rosalía terminó hace meses (Redes Sociales)

El intérprete de “Beso” aprovechó el espacio para negar que los motivos de la ruptura fueran por una infidelidad como se llegó a especular en las últimas horas, de esta forma Rauw Alejandro evitó entrar en detalles sobre las razones que los llevaron a terminar su compromiso; sin embargo, aseguró que fue la historia de amor más puro que experimentó.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”