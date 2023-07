Fue en enero de este año, cuando el cantautor canadiense de 29 años de edad, Justin Bieber, vendió su catálogo musical a Hipgnosis Songs Capital por más 200 millones de dólares, el cual se compone de 290 temas en total.

“Durante más de una década, Justin Bieber nos ha entretenido y conmovido con algunas de las canciones más importantes del mundo. Estoy muy orgulloso de él y de todos aquellos involucrados a lo largo de los años en ayudar a acumular este increíble cuerpo de trabajo”, expresó Scooter Braun, mánager de Justin Bieber y agregó que encontraron al mejor socio para preservar el catálogo del canadiense.

Justin Bieber y Scooter Braun. / Foto: Getty Images (David Livingston/Getty Images)

Por otro lado, solo tuvieron que pasar un par de semanas para que se diera a conocer que el intérprete de Baby había cancelado definitivamente su gira mundial ‘Justice World Tour’, ya que, desde el 28 de febrero los beliebers comenzaron a recibir varios correos electrónicos donde se especificaba que sus conciertos habían sido cancelados por lo que se les haría un reembolso. Dejando a millones de sus fans tristes y decepcionados ante la noticia.

Justin Bieber anunciaría nuevo álbum y gira mundial con México incluido. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for The Recording A)

Justin Bieber podría anunciar su retiro tras estrenar nuevo álbum

Sin embargo, esta no sería la única razón por la cual sus beliebers estarían tristes, debido a que tan solo un par de días más tarde comenzó a surgir un rumor en el cual se señaló que Justin Bieber anunciaría su retiro de la música tras estrenar su próximo álbum de estudio.

“Justin siente que la presión del negocio de la música no es buena para él. Solo quiere desaparecer con Hailey y disfrutar de su dinero. Se casaron muy jóvenes y no sabían en lo que se estaban metiendo, y desde entonces ha habido altibajos. Puso más presión en la relación. Justin tiende a desquitarse con Hailey. Hace que ella quiera darse por vencida, no entiende por qué el matrimonio tiene que ser tan difícil”, expresó un amigo cercano del canadiense a Radar Online.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a surgir un nuevo rumor en el cual se mencionó que Justin Bieber que en el último trimestre de 2023, estrenaría un nuevo álbum para posteriormente embarcarse en una gira o tour mundial donde México estaría incluido.

Cabe señalar que estos rumores surgieron debido a que el intérprete de Peaches fue captado en varias ocasiones saliendo de un estudio de grabación ubicado en Los Angeles, California. Por si fuera poco, dichos rumores indicarían que el material discográfico incluiría un par de colaboraciones con artistas internacionales, entre ellos, Jungkook de BTS quien recientemente estrenó el sencillo en inglés Seven en colaboración con la rapera Latto.