Cynthia Rodríguez cuenta cómo Carlos Rivera le propuso matrimonio

Hemos tenido que esperar un año para conocer cómo Carlos Rivera le propuso matrimonio a Cynthia Rodríguez, y es que por fin la conductora contó todos los detalles de este romántico momento.

La actual esposa del cantante, quien está a la espera de su primer hijo, lo relató en una entrevista que concedió a la revista Quién.

“Fue algo súper bonito. Fue un momento muy especial. De hecho, la boda fue hace un año y él me pidió matrimonio hace dos años, justamente estábamos en España. Fue una sorpresa para mí totalmente, porque no me lo imaginaba para nada, por nada del mundo tenía idea que me iba a pedir matrimonio en ese viaje”, relató Cynthia Rodríguez.

Cynthia Rodríguez confesó que Carlos Rivera le propuso matrimonio a través de una canción: “Lo más bonito fue que lo hizo de una forma en la que a él le nace y para lo que digo que nació, que es hacer música”.

Ella le había pedido que le escribiera una carta de amor, pero Carlos Rivera se rehusó y en cambio le propuso escribirle una canción: “Yo no hago cartas, porque hago canciones”.

Entonces, Cynthia Rodríguez le cuestionó por qué si escribía canciones, no podía redactar una carta, ya que, a su parecer, era más fácil de hacer. Pero después la sorprendió con el tema ‘La Carta’.

Al principio le había dicho que le tenía planeado hacer un concierto, después le entregó un sobre y le recordó que ella le había pedido una carta, pero antes de que la pudiera leer, empezó a sonar la música y le dedicó las palabras de amor más hermosas.

“Para mí fue un momento espectacular. Fue un momento con el que también había soñado mucho, pero creo que fue más bonito de lo que pude haber imaginado y soñado”, confesó Cynthia Rodríguez.