Fue el pasado mes de marzo, cuando la cantautora española de 30 años de edad, Rosalía y el reguetonero y actor puertorriqueño Rauw Alejandro anunciaron su compromiso, sin embargo, el pasado 26 de julio y tras tres años de relación, la revista People reveló en exclusiva que la pareja puso fin a su relación al igual que a su compromiso.

“La pareja, que anunció su compromiso en marzo, se separó después de más de tres años juntos, confirma People. Las fuentes dicen que a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso”, se puede leer en el artículo de People.

Tan solo un par de horas más tarde, por medio de su cuenta de Instagram, Rauw Alejandro compartió un comunicado donde confirmó su separación de la Motomami, “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Rauw Alejandro confirma su separación de Rosalía. / Foto: Instagram (Redes Sociales)

Rosalía habla de la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro

Tan solo un día más tarde de las declaraciones del intérprete de ‘Todo de ti’, Rosalía por medio de sus stories o historias de Instagram compartió lo siguiente, “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni (hago) caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió donde dejó entrever que su separación no fue debido a una infidelidad por parte de Rauw Alejandro.