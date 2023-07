La Casa de los Famosos: ¿Quiénes son los favoritos de Apio Quijano para la final?

Falta muy poco para que finalice ‘La Casa de los Famosos’, uno de los programas más populares de Televisa, por este motivo, la tensión se hace sentir entre los participantes y el público que continúa apoyando a su favorito.

Asimismo, los famosos que ya han salido de la casa también se han encargado de mostrar su opinión con respecto a la final, indicando quienes quieren que sean los participantes que se debatirán en ese momento. Uno de estos fue Apio Quijano, quien fue el primer integrante del Team Infierno en salir y aprovechó una de las entrevistas para revelar cuál de los participantes es su favorito.

¿Quiénes son los participantes favoritos de Apio Quijano?

En primera instancia, Apio Quijano indicó, que por el momento se encuentra en medio de su participación en las galas del programa y hasta ahora no ha podido ver a su familia, además de esto, dio gracias a todas las personas que lo apoyaron durante su estadía en la casa.

“No he podido realmente aterrizar e indagar en todo el proceso, porque estoy prácticamente en aislamiento aquí afuera por este tour de medios y las galas, así que no he tenido oportunidad de ver a mi familia, ni de hablar con ellos o mis amigos. Entonces, estoy todavía aterrizando, pero sí estoy agradecido con el público por el recibimiento tan bonito que me dieron”, dijo durante una entrevista realizada para El Informador.

Igualmente, con respecto a la experiencia de estar dentro de la casa indicó: “La verdad es que quise ser completamente transparente y vulnerable con todo el público. Decidí ser quien soy, nunca me había abierto tanto en estos 31 años (de carrera) y sentí que era un buen momento para que el público me conociera, porque se lo merecía después de tanto tiempo. Fue una experiencia muy padre, además, en la parte del juego, me encanta competir y jugar, así que creo que traté de hacer lo mejor posible en cada una de las áreas de este reality”.

Por otro lado, el cantante también reveló cuál de los participantes es su favorito: “Obviamente mi hermana Wendy por el contenido tan extraordinario que ha aportado a la casa, porque es mi hermana, mi amiga, porque logramos intimar de una forma muy especial y también por ese mensaje que hay detrás de ella y mío, de este crecimiento que necesita dar nuestro país para (abonar) un poco más en la inclusión”, dijo, agregando además que Nicola también se encuentra en esa lista. “Él sorprendentemente ha sido una persona que me ha dado mensajes fundamentales de vida, sobre todo en la forma en la que maneja desde el dolor y el enojo las emociones, y cómo las transforma hacia algo mucho más positivo. Ellos dos son mis gallos y voy a apoyar para que cualquiera de los dos, gane”.