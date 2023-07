“La música no solamente es alimentar mi propio ego” María León

María León vuelve a la música con "Hola, me llamo María" su nuevo sencillo

María León regresa al género que la vio nacer, un balada pop muy personal a que tituló Hola, me llamo María. La intérprete lanzará este año su nuevo material discográfico, un álbum que refleja la etapa que está viviendo y en el cual se muestra vulnerable. A la par, la cantante de 37 está protagonizando la puesta en escena Vaselina, junto a los integrantes originales de Timbiriche, y la cual ha sido todo un éxito. En entrevista con Publimetro, María León compartió cómo se preparó para Vaselina, además de cómo fue alistar su nuevo álbum.

María León María León (Nicolás Corte)

¿Por qué decidiste regresar al pop?

- Yo creo que uno siempre regresa donde ha sido feliz. El el pop me marcó desde el principio de mi vida, fue una elección de rebeldía. Lo primero que canté fue regional en un restaurante mi abuelo, él fue quien me invitó a escuchar la música mexicana, me incitó a que nuestro legado fuera ese, y de pronto mi corazón y mi espíritu libre me hicieron escribir música pop. Realmente lo que pasó con el disco pasado fue un homenaje a mi abuelo y a esos momentos de felicidad porque fue un disco pandémico y ahora es como regresar otra vez a esa esencia rebelde. En un principio tenía la intención de hacer música bailable, más alegre tal vez, pero justo me agarró en medio de una ruptura caótica y pues uno escribe lo que sale del corazón, y Hola, me llamo María es justo eso. Está basado en una carta que se escribió en un acto desesperado de rescatar algo irrescatable, algo que estaba destinado a naufragar, me la encontré tiempo después y cuando la leí sentí un poco de humillación, de decir como yo quería tanto esta persona y pasó lo que pasó, pero después reflexioné y me di cuenta que también hay que atesorar los momentos de amor incondicional, y cuando la volví a leer varias veces me di cuenta que tal vez esa carta no estaba destinada a la persona que se fue tal vez era para mí. No es una carta donde yo me vuelvo a presentar con esa persona para ver si se vuelve a enamorar de mí. Creo que la constante del ser humano es el cambio y que nos volvamos a enamorar de nosotros como la primera vez que nos dimos cuenta que nos queríamos, en eso está basado esta canción.

¿Cómo fue que María León se pudo reenamorar de ella?

- Ahora me encuentro en un momento de reflexión, de sanación, justo llegué a el a través de mucha terapia y un disco. Fue como tener mi diario, mi libro de apuntes era terapia. las canciones eran terapia. Mucha gente pensará que la terapia es para la gente que está rota, a veces sí, pero yo creo que también es para la gente que decide reconstruirse cada vez en una mejor vida y eso ha sido muy senador y de mucho aprendizaje.

Con este proyecto te muestras tal cual, ¿te dio miedo mostrarte vulnerable?

- Creo que a nadie le gusta mostrarse vulnerable, pero creo que este disco de mucha desnudez. A la hora de decidir sacarlo y empezar con esta canción, en la que prácticamente está mi voz desnuda, quise mostrar cómo está mi alma y mis emociones, pero creo que es importante porque siento que también habrá mucha gente que conecte a través de eso y hace tiempo entendí que la música no solamente es alimentar mi propio ego, saber si canto bonito o que la gente me aplauda, es generar una un instrumento de conexión para la sanación, entonces no puedo escribir de otra cosa más que lo que estoy viviendo. La música es ese portal que nos ayuda a conectar a la vulnerabilidad sin sentirnos expuestos.

María León (Nicolás Corté)

¿Crees que la gente en la actualidad buscar artistas más honestos?

- Antes la gente escuchaba lo que la industria quería porque solamente estaba la radio o la televisión, ahora con las redes sociales puedes generar esta búsqueda y encontrar diferentes artistas que no necesariamente tienen que pasar por un proceso de selección, una audición o firmar con una disquera. Es gente que se sienta en la sala de su casa y te muestra lo que escribe, cada uno decide si conecta o no, creo que eso también hace que la gente escoja con lo que realmente conecta y muchísimas de esas veces tiene que ver con lo que es realmente honesto o catártico.

Regresando con Hola, me llamo María, el videoclip también nos muestra toda esa honestidad de la que hablas.

- Sí, y creo que es importante. Hay muchas reglas sociales del cómo nos debemos ver, pero yo siempre soy muy natural, me arreglo para las entrevistas o los eventos. Creo que es importante mostrar esa otra parte que a lo mejor la gente no conoce, que soy una persona muy simple, que normalmente no me maquillo más que para ocasiones especiales, porque en esa comodidad siento que puedo ser más yo, más auténtica, y es una parte que quiero revelar con este video y seguir abrazando a lo largo de los días.

¿Qué vamos a encontrar en el nuevo álbum?

- Es un disco donde estoy abrazando todas las partes que normalmente no se abrazan de una persona, el que muchas veces no sé portarme bien, es una realidad que tengo una parte muy sexual que a veces no es muy bien aceptada, también hay una parte supervivencia, así como el del narcisismo. Dentro de terapia tuve que estudiar muchos temas, además me generó otro camino por donde escribir, otro lenguaje que utilizar, empecé a entender muchas cosas, todo está plasmado en las canciones de formas en las que a mí me gusta, con un poco de audacia y atrevimiento. Soy amante de las metáforas y estudié literatura y artes escénicas, entonces me encanta todavía la nostalgia de la poesía.

¿Cuál es la mayor fortaleza de María León en este momento?

- Hablo mucho de la vulnerabilidad, pero creo que en el estar vulnerable también estás acompañado de valentía y fortaleza. Muchas veces la valentía la definimos como la capacidad de aguantar el dolor, es muy fuerte, pero muchas veces esa capacidad de aguantar el dolor también nos permite evitar permisivilidades, y llegas a un punto donde dices no tengo por qué aguantar el dolor. Tengo la capacidad de decidir que me quedo porque me siento libre de quedarme, no porque necesito quedarme y aguantar, eso me hace una mujer fuerte también, una mujer fuerte es la que decide irse en el momento correcto. Creo que eso es una de las cosas más fuertes que he aprendido porque yo estoy acostumbrada a la constancia, a la disciplina, al ballet y dicen que si no duelen no sirve, pero no todo eso se traduce también en la parte emocional y yo era una persona que estaba muy decidida a salvar la relación, aunque yo sufriera mientras la pudiera contener porque no quería fallar, no quería fracasar y ahora abrazo al fracaso con mucho cariño y me permito ser fuerte en el dejar de sufrir.

María León María León (Nicolás Corte)

Además de nueva música también te vemos en Vaselina, ¿cómo ha sido esta experiencia?

- Ha sido una racha muy vertiginosa, pero también que abrazo con mucho amor, porque con todo y que hay mucha actividad alrededor de la obra y el disco, el cambiar de actividad es una forma de descanso, no me gusta tener mucho tiempo sin hacer nada, aunque sí me tomo mis tiempos para estar tranquila, de estar con mi perrita, comer con mis papás, pero el cambio de actividad me genera un descanso.

¿Cómo fue tu preparación para ese reto?

Fueron más de dos meses de ensayos, es un personaje que requiere mucho esfuerzo físico porque la Sandy de esta Vaselina es un atleta. Si bien tiene sus momentos de mucha introspección y crecimiento personal. Tiene sus momentos muy este explosivos actoralmente, independientemente de toda la demanda física, entonces sí se ha requerido mucho esfuerzo y disciplina, además de que ha generado un desgaste emocional importante. Sin embargo ha sido un año de mucha cosecha para mí, también estoy alternando en 2000′s pop tour dos miles, Cumbia Machine Tour y con mi gira Alquimia.

Shooting realizado en:

- Hotel Hyatt Regency Mexico City Insurgentes, el cual ofrece a los viajeros nacionales e internacionales una experiencia hotelera moderna en uno de los principales distritos de negocios de la Ciudad de México, en la colonia del Valle.