Rosalía rompió a llorar en pleno escenario ¿Está despechá?

La separación de Rosalía y Rauw Alejandro no ha sido fácil para ellos y menos para sus fanáticos. La cantante española lo dejó demostrado en el escenario en su último concierto de su gira Motomami World Tour en el festival Lollapalooza de París, Francia donde la artista no aguantó más y soltó el llanto justo al momento de cantar BESO, una canción que la pareja compartió.

Muchos de los comentarios que salen a la luz en redes sociales, aseveran que el motivo de sus lágrimas se debió a la receptividad que tuvo durante todos los conciertos en las ciudades que visitó y justo en ese momento se sintió conmovida. Sin embargo, hay quienes aseguran que todo está vinculado a la reciente ruptura con el puertorriqueño.

A pesar de todo lo dicho, Rosalía dejó un mensaje en su cuenta de Instagram dando las gracias por el apoyo.

“Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de x vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”, expresó.

La española y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso en marzo de 2023, luego de tres años de noviazgo. La noticia generó mucha emoción entre los fans de la pareja, quienes esperaban con ansias su boda. Aunque no tenían una fecha clara, la artista ya estaba haciendo planes con respecto a su vestido de novia y había dicho que quería terminar su gira para dedicarse al tema matrimonial.

Rauw Alejandro dijo que él y Rosalia terminaron “hace meses” cuando hace un mes teníamos a Rosalia contando emocionada cómo se le declaró y que terminando el tour comenzaría con los preparativos de la boda. Nomás la cagaste más papi 🫠

