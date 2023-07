LCDLFM: Poncho de Nigris envía emotivo mensaje a su madre y recuerda a su hermano Fallecido

Durante su estadía en ‘La Casa de los Famosos’, cada uno de los participantes ha intentando mostrar gran parte de su vida para así darse a conocer frente a la audiencia que día a día se mantiene pendiente de lo que ocurre en el reality show.

Le puede interesar: Conoce los cuatro nominados de ‘La casa de los Famosos México’

En esta ocasión, le tocó a Poncho de Nigris recordar algunos momentos de su vida, iniciando en el instante en que su madre cuidaba de él cuando era pequeño. “Es mi mamá y soy yo cuando estaba bebé y, ahorita me recordó los tiempos cuando mi mamá me cuidaba y ese bebé tenia un camino que recorrer y lo he logrado con dedicación y constancia, entonces me da mucha nostalgia ver a mi mamá después de 47 años porque ahí era un bebe y pues, que siga viva y que sigamos aquí… Es una foto muy importante para mí este momento”, dijo en medio de lágrimas.

Asimismo, el famoso aprovechó el momento para enviarle un corto, pero significativo mensaje a su madre Leticia Guajardo, quien también se mantiene viendo el programa en el que él participa. “La amo mucho y esta es la oportunidad para decirle que me dio mucho gusto que me tocara como mamá en esta vida terrenal”, afirmó el actor.

Poncho de Nigris recuerda a Toño, su hermano fallecido

Luego de haber enviado un mensaje a su madre, Poncho de Nigris habló un poco de su hermano Antonio de Nigris, quien falleció en el año 2009 a los 31 años de edad mientras se encontraba en Grecia.

“El mejor hermano de todos, el mejor de los de Nigris”, inicia diciendo el actor mientras observa una fotografía en la que aparece junto a su hermano. “Mi hermano Toño y yo, me acuerdo de ese momento y me dan ganas de abrazarlo, y duele que ya no lo voy a poder ver y volver a abrazar”.

“Cuando falleció yo fui por él a Grecia, por su cuerpo y es algo que me siento muy orgulloso de haberlo hecho, porque yo me sentía como hermano mayor, con la responsabilidad de ir por su cuerpo a Grecia, fue muy difícil. Después de la autopsia, le di un abrazo y se le vio en su rostro que estaba como tranquilo, que ya había alguien de la familia”, reveló.

Por otro lado, de Nigris también indicó lo que aprendió de su hermano. “La enseñanza de ser buena persona, de ayudar al prójimo, me dejo su esencia en mí. Creo que nació un nuevo Poncho de Nigris desde que falleció él y una parte de él vive en mí, así lo siento porque de él aprendí todo lo bueno, me dejo su corazón”, dijo.