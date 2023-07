Curvy Zelma gira la suerte a favor de mujeres ‘curvy’ en la televisión

Llega a la pantalla mexicana, una nueva adaptación de la rueda más icónica de la televisión: La Rueda de la Suerte, el juego que promete diversión para la familia, bajo la producción de Dopamine y la conducción de Rafa Mercadante y Curvy Zelma.

“Es un formato probado a nivel mundial con ya 47 años. Nosotros nos acercamos al versión española que es muy dinámica y musical, que tiene para su versión mexicana al cantante Menny Carrasco y su banda que se encargan de cantar las canciones que aparecen en el panel. Ahora, se tropicalizó y se bajó de una manera tremendamente popular con frases y temas de México”, señaló Rafa Mercadante.

Rafa Mercadante y Curvy Zelma llegan con un gameshow con música en vivo para una nueva adaptación de La Rueda de la Suerte. (J ANTONIO FLORES)

El también actor, cantante y presentador con 30 años de carrera, compartió en qué momento llegó este gameshow.

“Llegó con una madurez en la conducción para programas de concurso. Me siento muy cómodo interactuando con el público en vivo, tratando de hacerlo dinámico y defendiendo mi estilo para hacerlo divertido, familiar y sin albures. Lo importante para resaltar es que La Rueda de la Suerte es el primer programa de concursos que hace Domapine”, agregó Mercadante.

Curvy Zelma, coconductora que acompaña a Rafa Mercadente en la emisión diaria, marcará un cambio a representar las tallas plus o mujeres curvy.

“Es positiva la visualización de diferentes cuerpos, colores, etnias, formas, diversidad en general y hasta los gustos sexuales. Vivimos en una sociedad que ya no permite ser flaca, gorda o vieja; además, si estás gorda vienen los ataques sobre la manera de vestir o porqué te atreves a mostrar la celulitis, pero he luchado contra esos estereotipos”, compartió Curvy, de 31 años.

“Estamos avanzando poco a poco, porque ya hay televisoras donde podemos ver un reality con chicas trans. Yo soy parte de este cambio con las chicas curvy y me siento muy agradecida”. — Curvy Zelma

Las modelos, presentadoras y actrices curvy han tenido más presencia en las pantallas estadounidenses y, poco a poco, ese efecto está llegando México.

“Me siento con mucha responsabilidad, porque no recuerdo otro programa mexicano con chicas plus, porque son generalmente las de las burlas, las chistosas y no son las protagonistas. Creo que este es un gol padrísimo para TV Azteca, para la gente que ve estos programas y para quién los apoya. También habrá mucha gente que no esté de acuerdo, porque así como me llegan tanto maravillosos y preciosos mensajes, hay agresiones a mi físico y me llegará mucho odio, pero voy a salir cada día a ese programa a partírmela a dar todo de mí, desde mi inteligencia, carisma y mi belleza para dejar atrás los estereotipos y dejando atrás el cuerpo. Lo que quiero es simplemente ser una mujer que se puede vestir como quiera, sea libre de su cuerpo y de sus curvas”, explicó.

Por ahora, la también modelo se siente agradecida por este proyecto y las curvy lovers.

“Hace años comenzó el movimiento con las modelos curvy. Mi trabajo hace que al encontrarme con alguien en la calle, encuentre historias hermosas; por ejemplo que me digan que gracias a mí se están queriendo más. Soy alegre, gritona, comelona, digo lo que pienso y no tengo filtros; es decir, me gustan los filtros en Instagram y la fajas, pero también me gusta no utilizarlos porque mi libertad está ante todo”, finalizó.

Repercusión de La Rueda de la Suerte

47 años tiene de historia La Rueda de la Suerte.

27 adaptaciones alrededor el mundo.

alrededor el mundo. 20 países emiten actualmente este formato, entre los que destacan: España, Estados Unidos, Polonia, Grecia, Rumania, Brasil, Dinamarca, Alemania, Uruguay y Argentina.

¿Cuándo se estrena La Rueda de la Suerte?

El programa de juego inicia este 31 de julio a las 15:00 horas, de lunes a viernes, por Azteca Uno.

