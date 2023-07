“La princesa del pop de la ‘it crowd” (British Vogue) Rina Sawayama suma su perspectiva a la nueva versión de la primera canción en inglés del girl group LE SSERAFIM, “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife”. El muy esperado remix de dos de las artistas emergentes más grandes del mundo declara que ningún tabú les impedirá ir más allá de lo que se les presenta.

“Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife”, el lado B del álbum debut del quinteto, UNFORGIVEN, con más de 54 millones de reproducciones solo en Spotify, está atrayendo la atención mundial tres meses después de su lanzamiento, volviendo al top 5 de las listas locales en Corea mientras alcanzaba el número 66 en Billboard Global 200 y el número 36 en Billboard Global Excl. U.S.

LE SSERAFIM se está preparando para iniciar su próximo capítulo con el apoyo de Rina Sawayama, la estrella del pop que ha aparecido en más de 50 listas de álbumes del Año, incluyendo The New York Times (No. 2), The Guardian (No. 3) y Rolling Stone (No.6).

LE SSERAFIM comparte remix de “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife” con Rina Sawayama. / Foto: SOURCE MUSIC