El nominado al Premio GRAMMY®, 8x certificado Diamante por la RIAA, recientemente ganador del Salón de la Fama de los Compositores “Hal Davis Starlight Award”, Post Malone ha lanzado su muy esperado quinto disco de larga duración AUSTIN a través de Mercury Records/Republic Records. El álbum, homónimo después del nombre legal de Post, es otro cambio en el sonido de Post. El álbum cuenta con toda la instrumentación en vivo producida por Post y sus colaboradores Louis Bell y Andrew Watt.

Post Malone presenta su esperado quinto álbum de estudio ‘AUSTIN’. / Foto: Universal Music Group

Post se encuentra actualmente en medio de su tour por América del Norte ‘If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying’, una carrera de 26 fechas, la primera con una banda en vivo completa que lo respalda, producida por Live Nation, que termina su carrera en Estados Unidos en el Anfiteatro Glen Helen de San Bernardino el 19 de agosto. El espectáculo presenta la emocionante actuación de Post con tres nuevas canciones de su álbum recién lanzado AUSTIN, así como las favoritas de los fanáticos en un espectáculo completamente reinventado. Esta gira incluye a la Ciudad de México haciendo parada el próximo 5 de septiembre en el Foro Sol.

Una de esas nuevas canciones de AUSTIN, ‘Something Real’, ha sido seleccionada como el himno de toda la temporada de ESPN para su próxima cobertura de fútbol universitario, que comienza el 31 de agosto. La nueva canción se presentará en la programación, promoción y juegos de fútbol universitario de ESPN durante toda la temporada.

Post también lanza la presentación oficial en vivo de Vevo de “Green Thumb”. Anteriormente había lanzado el video de “Overdrive”. Las actuaciones oficiales en vivo de Vevo son el resultado de una estrecha colaboración creativa con artistas y sus equipos, lo que resulta en una serie de actuaciones exclusivas muy especiales.

La semana pasada, Post Malone sorprendió a los fanáticos con una fiesta emergente de escucha de álbumes en el escenario TSX Entertainment en Times Square. Post inició la actuación con “Overdrive” del nuevo álbum antes de interpretar las canciones favoritas de los fanáticos, “Circles” y “Sunflower”. Post también interpretó “Enough is Enough” y “Chemical” del nuevo disco, antes de terminar con “Congratulations”.

A principios de este año, la canción de Post “Sunflower” (con Swae Lee) alcanzó 18 veces platino, convirtiéndose en el “sencillo certificado de platino más alto de todos los tiempos”. También rompió el récord de la “mayor cantidad de singles certificados por diamante de la RIAA de cualquier artista”, en los que ahora tiene 8 títulos certificados por diamante de la RIAA, los cuales incluyen “White Iverson”, “Congratulations (feat. Quavo)”, “I Fall Apart”, “Rockstar (feat. 21 Savage)”, “Psycho (feat. Ty Dolla $ign)”, “Better Now”, “Sunflower (with Swae Lee)” y “Circles”.

Lista de canciones para ‘AUSTIN’