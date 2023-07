Muere Paul Reubens, protagonista de Pee-wee Herman

La mañana del lunes 31 de julio, trascendió la noticia del fallecimiento del actor y comediante Paul Reubens mejor conocido por darle vida a Pee-wee Herman en el programa de comedia o stand up The Pee-wee Herman Show. Asimismo, uno de sus momentos más memorables es cuando interpretó el tema ‘Tequila’ de The Champs para la cinta Pee-wee’s Big Adventure.

¿De que murió Paul Reubens?

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, se dio a conocer que Paul Reubens murió debido a una larga batalla contra el cáncer, la cual el actor mantuvo en privado, “Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad. Paul luchó contra el cáncer con valentía y en privado durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento dotado y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu”, se lee en el post.