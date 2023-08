Carlos Ponce se encuentra filmando nueva película en Guadalajara

Carlos Ponce está en una locación en Guadalajara, Jalisco, donde se prepara para comenzar la filmación de una nueva película, ahí muestra cómo disfruta su trabajo al bromear y bailar cada que gritan: ¡Corte!

Publimetro charló con el actor y productor, de 50 años, durante uno de los recesos del rodaje de la tercera película que forma parte de la saga Amor en navidad 2 en la que tiene como compañera a Fabiola Campomanes.

“Voy con el tercer proyecto en Guadalajara y me encanta el sistema de trabajo muy familiar de Yahayra Filma, Lifetime y VIP 2000 TV sobre todo con los proyectos de Navidad que tienen mucha longevidad. Me encanta mucho que nuestras familias nos dejen entrar a sus casas con historias que tienen ese toque latino a las películas navideñas que es muy diferente a cómo se celebra en Londres o Estados Unidos... No todo es la casita con nieve (risa)”, detalló Carlos Ponce, quien estuvo en la boda de Lele Pons y Guaynaa.

Carlos Ponce y sus divertidas confesiones

El actor y productor ha logrado ampliar su territorio, no solo con telenovelas, películas, series, sino con otros proyectos por el mundo.

“Estoy contento, soy muy ecléctico en el sentido que estoy haciendo 20 mil cosas a la vez, pero todas con una energía diferente y, a veces, hasta idiomas diferentes. Por ejemplo, vengo de Turquía de grabar un un reality show junto con mi esposa que trata de parejas famosas en la playa. Vengo de hacer una comedia para Netflix en inglés que grabé en Francia y grabé en Hawaii una de superhéroes que sale pronto, pero que no puedo dar más detalles (risa). Hice un musical juvenil, también saldrá una película para Disney+. Ahora, vengo a México para grabar cosas en español, entonces estoy el año entero como rotándome en diferentes proyectos, no me gusta la monotonía”, agregó.

“Soy una persona de 50 años pero con vigencia, porque siempre he estado haciendo cosas y buscando más allá de una carrera artística” — Carlos Ponce

Con más de 30 años de trayectoria artística, el también productor de origen cubano y radicado en Miami, opinó sobre si el mercado latino vive un buen momento en Hollywood.

“No estamos en un buen punto es absurdo dónde estamos, porque somos el consumidor número uno de la nación entera de entretenimiento. El 24% de de la población de Estados Unidos que va al cine son los latinos, porque ese es nuestro entretenimiento. ir a ver las películas. En personajes protagónicos si hay un poco de crecimiento, siguen habiendo estereotipos es muy desafortunado. En mi caso, porque existen esos estereotipos cuando me mandan audiciones para ‘Paco’ y ‘Pancho’, pues no me quieren por mi físico no luzco, ni siquiera puedo entrarle a esos y tengo que ingeniármelas en otros ángulos. Estamos muy subrepresentados siento que falta mucho por crecer y no acabo de entender si somos el consumidor número uno, cómo es posible que todavía estemos en un lugar tan pequeño dentro de Hollywood”, puntualizó.

Carlos Ponce filma su nuevo proyecto en Guadalajara: Amor en Navidad 2. (Fotos: Gabriela Acosta.)

Ponce añadió, “sí hay muy buenos actores latinos en Hollywood. Yo tengo 47 créditos en películas, aunque la gente no lo sepa, pues llevo 30 años haciendo eso. Yo estoy en nuestro idioma castellano) y en inglés que son dos lugares completamente diferentes. Nosotros tenemos el porcentaje más bajo siendo el consumidor más alto”, comentó.

Huelga de actores y guionistas en Estados Unidos

El pasado 17 de julio, el sindicato SAG-AFTRA, que representa a unos 160 mil actores de Hollywood, se declaró oficialmente en huelga tras no llegar a un acuerdo con los grandes estudios. Esto significó que los actores y guionistas estén en huelga simultáneamente por primera vez en más de 60 años, lo que paraliza a la mayoría de las producciones de cine y televisión.

Puede interesarte: Mauricio Garza pide disculpas públicas por discusión con Apio Quijano

“Es un tiempo complicado que tiene sus pros y contras. Yo -en teoría- estoy en una huelga actoral, siendo miembro desde el 86 de los dos sindicatos de actores SAG y AFTRA en Estados Unidos, pero también vivo en un estado (Florida), donde tengo un permiso especial de los sindicatos para poder trabajar en la zona, es decir me tienen que dar trabajo acá, pero es algo que no sucede en otras ciudades y que afecta a los actores latinos. Por lo tanto, me funciona porque hago muchas cosas, si el actor está paralizado en inglés, yo y el guionista está paralizado también, lo que hago es hacer cosas en español y en otros países. Además, hago música o realities fuera de Estados Unidos, así las cosas en este momento”, reveló Carlos Ponce.

Carlos Ponce filma su nuevo proyecto en Guadalajara: Amor en Navidad 2.

Carlos Ponce filma su nuevo proyecto en Guadalajara: Amor en Navidad 2.

Carlos Ponce llega a Guadalajara

Carlos Ponce se encuentra en pleno rodaje de la segunda temporada de Amor en Navidad, una saga de cintas navideñas producidas por Yahayra Films, Lifetime Latinoamérica y VIP 2000 TV con locaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara y Tequila.

“Lucas un personaje que me pareció muy simpático, porque trae un poco la onda mía en el sentido musical y en ayudarse de la famila para tomar decisiones en su carrera. También, coescribí el tema de navidad será parte de la banda sonora de la película con una canción de big bang que la estamos terminando. Hace 25 años, yo era productor de shows, entonces siempre he tenido en mis manos el poder apoyar en los contenidos de la producción o de la creación”, finalizó.