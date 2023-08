Moderatto se desintegra tras salida de Jay de la Cueva

Fue el pasado martes 1 de agosto que el vocalista de Moderatto, Jay de la Cueva, anunció de manera oficial su salida la agrupación, ya que planea enfocarse en su proyecto musical como solista, durante el video que publicó en redes sociales evitó dar detalles; no obstante, el resto de los integrantes rompieron el silencio sobre el futuro de la banda.

Moderatto se consolidó como una de las agrupaciones más importantes por su innovadora propuesta dentro de la industria musical en México; sin embargo, todo parece indicar que después de 23 años sus integrantes comienzan a desarrollarse por caminos distintos, como es el caso de Jay de la Cueva, quien anunció su decisión a través de un video.

“Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble” expresó.

Moderatto se disolverá oficialmente

La agrupación mexicana se había mantenido en silencio después de que se revelaran los nuevos proyectos de su vocalista, pero la tarde de este 2 de agosto publicaron un comunicado en sus cuentas oficiales para confirmar que Moderatto se separará de manera oficial.

“Después de 23 años, 276 meses, 1,152 semanas, 8,064 días, 193,536 horas y haber visto tres continente y más de 20 países creemos que los ciclos se cumplen y que se deben de cerrar celebrando y agradeciendo. Por eso, como grupo, Moderatto dice: ¡Adiós amigos! con todo el amor y gratitud con el que Moderatto Army y los fans nos han brindado en cada uno de nuestros shows”

Luego de extender agradecimientos por el apoyo del público, los integrantes de la banda mexicana de rock explicaron que continuarán con las fechas que tienen pactadas para este año. En lo que respecta al 2024 anunciarán nuevas localidades para despedirse de sus fanáticos arriba de los escenarios.

“Por lo pronto llevaremos a cabo todas las fechas programas para el resto de éste 2023 y pronto anunciaremos los shows de despedida que se llevarán a cabo en 2024″