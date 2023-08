Rosita Pelayo necesita juntar 300 mil pesos para pagar su operación y no cuenta con los recursos

Rosa María Pelayo Vargas es su verdadero nombre, pero es conocida en el mundo artístico como Rosita Pelayo, es una actriz, bailarina y conductora mexicana conocida principalmente por su participación en la serie de televisión juvenil ¡¡Cachún cachún ra ra!!, en diversas telenovelas en México y en obras de teatro.

Desde hace algunos años, Pelayo se encuentra batallando con la enfermedad crónica de artritis reumatoide, la cual causa dolor, hinchazón, rigidez y pérdida de la función articular. Ahora el diagnóstico se ha agudizado y padece de un tumor en el colon, lo que amerita de un procedimiento médico más profundo.

Rosita Pelayo recibe ayuda económica: necesita cirugía urgente para que le quiten un tumor https://t.co/zEez935RoD pic.twitter.com/LSDBqbcCMn — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) August 1, 2023

En este momento de su vida, la artista necesita de la ayuda de todos para solventar su situación de salud. Precisamente Pelayo de 64 años ha estado visitando diversos programas de televisión donde solicita el apoyo económico de quienes puedan colaborar para someterse lo antes posible a una intervención quirúrgica.

Desde ‘Ventaneando’ explicó que debe ser operada la próxima semana según recomendaciones se su médico tratante.

Pide al círculo teatral que le regrese su dinero

Rosita Pelayo hizo una inversión en el círculo teatral que dirige Alberto Estrella y quien hasta ahora no le responde las llamadas ni recados que en reiteradas oportunidades ha dejado el también actor.

Ante esta situación Estrella decidió dar su declaración y expresó que la artista no es socia directa de dicho recinto.

“Estamos ayudándola de todas las maneras”, indicó.

Por su parte Pelayo explicó: “Mi amiga (Patricia) me habló sobre eso, pero lo único que me importa es que me regresen mi dinero porque yo nunca con Alberto nunca he hablado de negocios. Pero Paty me ha dicho que iban a hablar con un inversionista, pero me siguen diciendo que lo siguen buscando”, dijo.

De momento se sigue compartiendo en redes sociales una campaña de recolección de fondos para ayudar a la artista quien asegura que quiere seguir trabajando en lo que le apasiona, pero no ha tenido más ofertas laborales.