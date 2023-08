Danna Paola habla por primera vez del ‘crush’ que tuvo con una mujer

Danna Paola suele ser bastante transparente en lo que respecta a su vida personal, es por ello que su música se ha convertido en un reflejo de ciertas situaciones, como por ejemplo sobre sus romances con diversos famosos, entre los cuales se encuentran Eleazar Gómez, Roger González, Sebastián Yatra y Alex Hoyer.

También te puede interesar: Danna Paola confiesa tener problemas en su salud mental

Por un largo tiempo la intérprete mexicana enfocó su carrera en la actuación, no obstante, tomó la decisión de consolidarse como cantante, por lo cual se mantiene trabajando en nueva música, misma en la que podría plasmar una etapa que hasta el momento había pasado desapercibida.

Danna Paola / Foto: Getty Images (Hector Vivas/Getty Images)

Danna Paola se enamoró de una mujer

La cantante de “Mala fama” ha demostrado en más de una ocasión su apoyo para la comunidad LGBT+, pero nunca habló sobre considerarse parte de la misma; sin embargo, durante el podcast de las creadoras de contenido Calle y Poche confesó que llegó a enamorarse de una mujer.

“Si, tuve un crush muy grande en algún momento con una chica confesó la estrella. Ya lo escucharán en el nuevo álbum” dijo la mexicana.

Danna Paola se enamoró de una chica y dice hablara de ella en el álbum pic.twitter.com/t7s1fxdrxN — 🃏 (@rafaphysical) July 31, 2023

Danna Paola expresó que ese momento de su vida sirvió para descubrirse en lo que respecta a sus preferencias sexuales, al recordarlo de una forma emotiva, confesó que planea plasmar el tema en su próximo material discográfico.

Danna Paola tiene problemas de salud mental

Las declaraciones de Danna Paola surgieron como parte de su participación en el podcast ‘Escuela de Nada’, mismo en el que apareció en compañía de su novio Alex Hoyer; entre los temas que tocaron fueron sobre relaciones, infidelidad, planes profesionales y salud mental.

En un momento la cantante mexicana comenzó a hablar sobre su experiencia al iniciar su carrera cuando era una niña, puesto que repentinamente su vida cambió al tener que afrontar responsabilidades, críticas y señalamientos como persona pública, sin importar su edad.

“Es tan importante el desarrollo emocional de un niño, aprende patrones, aprende experiencias. Entonces, a mí me manipularon las emociones desde los cinco años. De llorar, estar feliz. Me abrieron el grifo, pero nadie me dijo como cerrarlo. Hoy en día, con mi terapeuta, entiendo que la actuación es actuar, no manipular tus emociones para que hoy tenga mil pe*** de salud mental, de ansiedad, de atraques de pánico, etcétera” señaló Danna Paola.