‘Milagros’, la conmovedora canción que le dedicó Alejandra Guzmán a su hija, Frida Sofía

Alejandra Guzmán lanzó recientemente el tema ‘Milagros’, dedicado a su hija, Frida Sofía, y donde expresa el dolor que siente por estar distanciada de ella y de la esperanza que aún guarda por reconciliarse.

Desde el 2021, Frida Sofía permanece alejada de su madre y del resto de su familia materna, debido a la denuncia que hizo contra su abuelo, Enrique Guzmán, por supuestamente haberla tocado indebidamente cuando era una niña.

Alejandra Guzmán conmueve a fans con foto de su hija Frida Sofía: ¿habrá reconciliación entre ellas? https://t.co/S8CRNhAPsh pic.twitter.com/VpeRJCJajx — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) July 28, 2023

No obstante, poco antes de que se explotara ese escándalo, la hija de Alejandra Guzmán la acusó de salir con sus exparejas, acusación que negó la cantante en su momento, pero que marcó el inició del rompimiento de su relación.

También te puede interesar:

Frida Sofía reacciona a la polémica de Luis Enrique Guzmán y la prueba de ADN

Se revela lo que Alejandra Guzmán le habría heredado al hijo no biológico de su hermano

Alejandra Guzmán tiene la esperanza de que con el tiempo su hija Frida Sofía se acerque a ella

¿Qué dice la letra de ‘Milagros’ de Alejandra Guzmán?

La letra de la nueva canción de Alejandra Guzmán, ‘Milagros’, deja muy en claro que el mensaje va dirigido a su hija, ya que en una parte dice lo siguiente: “Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nadie va a cambiarlo. No me sé rendir todavía te espero aquí”.

El Nuevo Sencillo De Alejandra Guzmán, ‘Milagros’ Hace Referencia Al Distanciamiento Entre Una Madre Y Su Hija, Se Especula Que Podría Estar Dedicada A Frida Sofía. pic.twitter.com/Mp5EGMgb2j — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) August 4, 2023

Asimismo, desde un principio la cantante deja en claro que el distanciamiento de Frida Sofía la ha afectado mucho y que sin importar el tiempo que haya pasado, sigue llorando por ella.

“Ya perdí la cuenta de las lágrimas que te he ido dedicando. Cuántas lunas llenas a tu ausencia le he contado que te extraño”, canta Alejandra Guzmán al empezar el tema.

Y sigue con: “Pido por tu luz, amor te mando bendiciones meditando. Ya cambié los muebles, pero el sentimiento no puedo mudarlo. Que silencio tan amargo. Cuánto tiempo y cuánto espacio”.

En el coro, Alejandra Guzmán expresa: “Eres para mí el capítulo que no se ha terminado. No puedo seguir conviviendo con demonios del pasado. Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nadie va a cambiarlo. No me sé rendir todavía te espero aquí. Porque creo en los milagros”.