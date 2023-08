¿Nuevo romance? Paola Rojas le da una nueva oportunidad al amor

Paola Rojas se ha mantenido bastante reservada en lo que respecta a su vida amorosa, especialmente después del escándalo por el que atravesó al separarse de Zague tras 11 años de matrimonio; sin embargo, todo parece indicar que las cosas cambiarán luego de las declaraciones que hizo la periodista.

Este 2023 ha estado marcado por diversos cambios en la vida de Paola Rojas, específicamente sobre sus proyectos laborales, ya que hace unos meses puso fin a su participación en el noticiero matutino de Televisa, aunque actualmente sigue involucrada en otros programas como ‘Netas Divinas’.

¿Paola Rojas tiene un romance?

Como parte de su participación en el programa ‘Netas Divinas’, la periodista ha revelado algunos detalles de su vida privada que habían permanecido en secreto, recientemente sobre un supuesto romance que causó diversas respuestas en redes sociales.

Las declaraciones de Paola surgieron durante una conversación con los invitados del programa, Alex Lora y Raquel Bigorra, los cuales dieron su punto de vista sobre actividades que remarcan la diferencia entre hombres y mujeres. Al referirse a las compras del hogar la presentadora expuso su opinión, dejando al descubierto algo más.

“Ay no, a mi tampoco me mandes porque estoy igual o peor. En mi caso es al revés, yo en el super me abrumo, no encuentro la lista del super que me dejaron ahí. Por suerte ya tengo quien vaya por mi. Gracias mi amor” dijo Rojas.

Aunque Paola Rojas evitó entrar en detalles, su comentario generó una serie de reacciones dentro del foro, en especial en su compañera, Galilea Montijo, quien saltó de la emoción; no obstante, el tema fue desviado rápidamente por una de las anécdotas del integrante de ‘El Tri’.