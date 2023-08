Post Malone se gastó 2.6 millones de dolares en una carta de One Ring

El rapero estadounidense Post Malone es un fanático de los juegos de cartas coleccionables, especialmente de Magic: The Gathering. Esta pasión lo ha llevado a adquirir una de las cartas más raras y valiosas del mundo: el Anillo Único.

El Anillo Único es una carta única que se lanzó en junio del 2023 en la colección ‘’The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth’'. Esta muestra una ilustración del famoso anillo que aparece en El Señor de los Anillos, y tiene un diseño dorado con la inscripción en élfico.

La carta se subastó en eBay por un precio inicial de 100.000 dólares, pero pronto se disparó hasta alcanzar los 2.6 millones de dólares. Esto es debido a su gran rareza, ya que, además de que es una carta legendaria, los chances de obtenerla son menos del 0,00003%.

El ganador de la puja fue Post Malone, quien se convirtió en el dueño de la carta más cara de la historia de Magic.

El rapero superó el récord anterior, que estaba en manos de una carta llamada Black Lotus, que se vendió por 800.000 dólares en 2019.

El Black Lotus también es una carta muy codiciada por los jugadores de Magic, ya que permite obtener una gran ventaja en el juego.

Post Malone, un aficionado a los juegos de cartas

Post no solo es un exitoso músico, sino también un aficionado a los juegos de cartas. El rapero suele participar en torneos y eventos de Magic, y ha mostrado su colección de cartas en varias ocasiones.

De hecho, el artista también es fan de Pokémon, otro juego de cartas coleccionables. En febrero de este año, el cantante ofreció un concierto virtual para celebrar el 25 aniversario de Pokémon.

Allí, el cantante interpretó algunas canciones junto a personajes animados del universo Pokémon. Con esto, el artista demuestra que no le importa gastar su dinero y talento en sus hobbies.

Además, demostró que tiene un gusto especial por las piezas únicas y exclusivas.