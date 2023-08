¿Fin del team infierno? Poncho de Nigris y Sergio Mayer tienen fuerte discusión

La noche de este viernes 4 de agosto los habitantes de ‘La casa de los Famosos México’ fueron sorprendidos con la presentación de Carin León, quien dedicó un par de canciones para aligerar la tensión; sin embargo, no fue suficiente, ya que Poncho de Nigris y Sergio Mayer estallaron.

También te puede interesar: Hija de Sergio Mayer sale en su defensa tras acusaciones por supuesto abuso a Nicola Porcella

El ‘team infierno’ se había mantenido unido para llegar a la final, pero luego de la última gala de nominación comenzaron surgir señalamientos de parte de Sergio Mayer, mismo que comenzó a expresar su descontento con sus compañeros de equipo.

Team Infierno. (Foto: Twitter.)

¿Por qué discutieron Poncho de Nigris y Sergio Mayer?

Después de varios días de tensión, el exdiputado rompió el silencio y confrontó a sus compañeros, puesto que explicó que se sintió excluido de la decisión que tomaron para las nominaciones.

“Soy honesto, me hubiera gustado estar nominado. Traigo una cosa que me ha molestado que tuvo que ver con una decisión que tomaron por mí sin haberlo consultado, que eso no me pareció” dijo Mayer.

Continuando con la discusión, Sergio cuestionó la nominación que quisieron hacer contra Emilio Osorio, “Pusiste en riesgo a Emilio, ¿por qué mandaron a Emilio?”, señaló el actor, como era de esperarse Poncho de Nigris no midió su respuesta, “Que te valga ver** lo que hagamos. Nos pusimos de acuerdo” .

El empresario mexicano intentó hacer evidente que Sergio Mayer estaba intentado ganar protagonismo luego de no salir nominado; no obstante, su compañero aseguró que se trataba de una traición de Poncho como parte de su estrategia rumbo a la final.

“En el juego hay mucho riesgo de salir nominado, pero salir nominado es importante porque te fortalece y la última semana es la más importante. Y él (Poncho de Nigris) lo sabía. Tú fuiste el que operó para que yo no saliera y estás compitiendo conmigo por decir: yo también he estado nominado” señaló.

Luego de alejarse por un momento, Poncho y Sergio se volvieron a reunir para arreglar la situación, especialmente porque consideraron que deben mantenerse unidos para la última semana que los conducirá a la gran final, además de señalar que ya habían ganado protagonismo luego de la discusión.