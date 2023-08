Barby Juárez pide que los votos sean para Wendy y Poncho

Durante esta semana, la tensión se ha hecho sentir en ‘La Casa de los Famosos’, pues muy pronto se sabrá quiénes serán los 5 finalistas del programa, que se debatirán durante toda la semana para ganarse el cariño del público y estos determinen cuál será el ganador de esta primera entrega del reality show más popular de México.

Como es bien sabido, Mariana ‘Barby’ Juárez, Wendy Guevara y Poncho de Nigris forman parte de la última ronda de nominados, por lo que, desde el primer instante en que se dio a conocer la lista de los participantes que se debatirán este domingo, la audiencia ha votado por su favorito.

Asimismo, tanto en redes sociales, como en la misma casa se han generado diversas reacciones, como en el caso de Sergio Mayer que tomó una actitud negativa por no salir nominado y también la Barby, que pidió al público apoyar a sus contrincantes en la gala de expulsión.

Barby pide votos para Wendy Guevara y Poncho de Nigris

Mientras los participantes se encontraban desayunando, hablaron un poco sobre la nominación de esta semana, indicando a quien de sus compañeros le dieron puntos en el confesionario, fue ahí, cuando Wendy Guevara se dirigió a una de las cámaras pidiéndole votos a sus seguidores. “Ya saben que tienen que votar por mí y por Poncho”, dijo.

Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue el comentario de Barby en donde también pedía votos para sus contrincantes. “Voten por Wendy y Poncho, yo no, yo no. Nunca pido votos para mí”.

Ante su respuesta, Emilio Osorio le dijo: “tienes un ejército allá afuera pidiendo votos por ti”, mientras que Guevara indicó: “Están todos los del (Team) Cielo pidiendo”.

No obstante, pese a sus palabras, la boxeadora se mantuvo firme: “Nunca he pedido votos para mí y no va a ser hoy una ocasión diferente”.