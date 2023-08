LE SSERAFIM y Demi Lovato colaboran en el nuevo remix de “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife”. / Foto: SOURCE MUSIC

Las “estrellas rebeldes” del K-pop (GRAMMY.com) LE SSERAFIM se unen a la superestrella mundial nominada al GRAMMY Demi Lovato para el último remix de su éxito viral “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife”. La canción ya está disponible en todas las plataformas a través de SOURCE MUSIC/Geffen Records.

“Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife” es un Lado B del álbum debut de LE SSERAFIM UNFORGIVEN, lanzado en mayo de 2023. Muestra la determinación del grupo de romper tabúes e ir más allá de lo que se les presenta con letras como “I wish for what’s forbidden” (‘Deseo lo que está prohibido’) y ha atraído la atención mundial con su seductor ritmo de baile.

La canción ha acumulado casi 60 millones de streams solo en Spotify, regresó al Top 5 en las listas locales en Corea y alcanzó el número 1 en la lista Hot Trending Songs Chart de Billboard, mientras que el video musical tiene más de 44 millones de visitas en YouTube.

LE SSERAFIM estrena su álbum debut ‘UNFORGIVEN’. / Foto: SOURCE MUSIC

Siguiendo a UPSAHL y Rina Sawayama, Demi Lovato interviene con su propia versión del éxito del quinteto. La interacción sónica entre ambos actos desentraña el mensaje central de la pista viral de que ningún límite les impedirá crear su propio camino.

