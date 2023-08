Lauv estrena nuevo sencillo para el verano “LOVE U LIKE THAT”

El cantante, compositor, productor y multinstrumentista multiplatino y número uno en las listas de éxitos Lauv lanza su nuevo sencillo y visualizer, “Love U Like That”, ya disponible en todas las plataformas digitales a través de Virgin Music Label and Artist Services.

Entrando en su nueva etapa musical, Lauv crea una eufórica oda pop a su pareja en “Love U Like That”. Los ritmos de lo-fi en batería y los acentos de sintetizador permiten que la voz de Lauv se sitúe en primer plano mientras susurra, “You could really tear me apart”.

“Estoy sumamente orgulloso de esta nueva canción porque marca el comienzo de una nueva era para mí”, dice Lauv. “Una canción que habla de darte cuenta de que te gusta algo que no creías que te gustaría y de empoderarte para ir a por ello y no juzgarte ni dejar que la sociedad o las ideas te desvíen de ello. Es el principio de un viaje, es un comienzo orgulloso”, agregó.

En agosto de 2022, Lauv lanzó su segundo álbum, All 4 Nothing, que fue muy aclamado. Los sencillos “Kids Are Born Stars”, “All 4 Nothing (I’m So In Love)” y “26″ recibieron elogios de medios como Rolling Stone, UPROXX, MTV y V Magazine, y Billboard lo declaró “uno de los mejores compositores de pop”. El álbum fue apoyado por una gira norteamericana de 27 fechas, que incluyó el Hammerstein Ballroom de Nueva York, el Ryman Auditorium de Nashville y el Greek Theatre de Los Ángeles. Con más de 11.000 millones de streams y más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, Lauv se ha consolidado como una auténtica fuerza en el panorama del pop.

En lo que queda de 2023, Lauv actuará como headliner y tocará en festivales de todo el mundo, entre ellos Summer Sonic en Japón y Loveloud Festival en Salt Lake City, UT. Se presentará en el Autódromo Hermanos Rodríguez como parte del festival Corona Capital en su edición del 2023.

#CoronaCapital está de vuelta 🏙️

Este es nuestro line-up 2023 pic.twitter.com/CJj2lSx7RA — Corona Capital (@CoronaCapital) June 8, 2023

Lauv llegará a México en noviembre

15 de noviembre - Monterrey, México - Showcenter Complex

18 de noviembre - Ciudad de México, México - Corona Cap

