José Luis Perales: “espero que escuchéis mis canciones por mucho tiempo”, aclaró desde Londres

Muchos recuerdos y momentos memorables vienen al pensar en José Luis Perales. El cantautor vive un gran romance con México a través de sus canciones. Ahora tras darse una falta noticia de su muerte, el artista señaló que se encuentra de vacaciones con su familia en Londres.

El intérprete de ¿Y cómo es él?, estuvo con sus seguidores mexicanos el año pasado. El compositor español se presentó en algunas ciudades del país, pero fue en el Auditorio Nacional que marcó su gira del adiós con Baladas para una despedida en marzo de 2022.

“Esta es mi última gira, aunque no os vais a librar fácilmente de mí porque si bien es cierto que me voy, a cuidar mi jardín, mi huerto, a ver a mis nietos más a menudo y desde luego, como siempre, no podía ser diferente a componer canciones, mientras las musas me sean fieles, espero que escuchéis mis canciones durante mucho tiempo”, fueron las palabras de Perales en su vista de México el año pasado.

Esa noche, dio una de las más grandes sorpresas, precisamente en el tema El velero, cuando llamó a uno de los mexicanos más internacionales, Carlos Rivera.