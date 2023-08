Madre de Angus Cloud revela la causa de muerte de muerte de su hijo

Angus Cloud, recordado por su papel de Fezco en la serie de HBO, Euphoria, murió el lunes 31 de julio de este 2023. Su partida física ha provocado un inmenso dolor en sus familiares y compañeros de producción, quienes lo han despedido con emotivos mensajes. Pero también se generó una enorme polémica por las causas del fallecimiento.

Desde que la noticia se dio a conocer, el mismo día de su muerte, se especuló con un presunto suicidio. Fuentes de Hollywood informaron que el actor de 25 años pasaba por un supuesto cuadro de depresión relacionado a la reciente muerte de su padre (18 de mayo de este mismo año).

Sin embargo, su madre, Lisa Cloud, ha salido a desmentir que Angus tuviera las intenciones de quitarse la vida. Los reportes indican que el actor de Euphoria murió de una sobredosis, pero esta situación se habría dado de forma accidental, según el mensaje de la mamá.

En primer lugar, la madre de Angus afirma que, ciertamente, el actor estaba muy triste por la muerte de su padre. “Quiero que sepa que aunque mi hijo estaba profundamente apenado por la prematura muerte de su padre (Conor Hickey) a causa del mesotelioma, su último día fue feliz”, inicia el mensaje, según reseña la revista Quien.

“Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad y también ayudar a su madre emocional y financieramente. No tenía la intención de terminar con su vida”, destaca Lisa Cloud en el mismo posteo.

“Nos dimos un abrazo de buenas noches, dijimos cuánto nos amábamos y él dijo que me vería en la mañana. No se que pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se durmió y no se despertó”, siguió en su relato desgarrador.

“Podemos descubrir que tuvo una sobredosis accidental y trágicamente, pero está muy claro que no tenía la intención de salir de este mundo”, expresó de manera puntual, Lisa Cloud.