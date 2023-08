TV Azteca podría obligar a Pedro Sola a disculparse tras decir que las parejas homosexuales no deberían tener hijos

Pedro Sola y Daniel Bisogno se encuentran involucrados en una nueva polémica, pero en esta oportunidad los tiene a ellos como contendientes en el tema de las familias homoparentales.

Pedrito Sola considera que las parejas del mismo sexo no deberían tener hijos: “Yo sí estoy totalmente de acuerdo en que las parejas se termine el amor y siga el cariño, lo que sí no estoy de acuerdo es que tienen hijos (…) Yo no estoy de acuerdo en que las parejas de hombres tengan hijos”.

A lo que inmediatamente, Daniel Bisogno le cuestionó, pero Paty Chapoy salió en defensa de Pedro y aseguró que esa era solo su opinión y que debían respetarla.

A raíz del revuelo que se armó en las redes sociales por las declaraciones de Pedro Sola en contra de la adopción y paternidad de parejas del mismo, los ejecutivos de TV Azteca estarían presionando al conductor para que se disculpe.

Así lo compartió Arguendetv, donde además aseguran que el conductor de “Ventaneando” se encuentra sumamente nervioso, porque este lunes tendría una reunión con los altos mandos de la televisora del Ajusco.

De hecho, Ventaneando, que suele compartir todas las secciones del programa en sus diferentes redes sociales, pero el equipo del programa decidió obviar la discusión entre Pedro Sola y Daniel Bisogno.

Pedro Sola y Daniel Bisogno se pelean en VIVO por la adopción homoparental: 'estás como Yuri' https://t.co/LUJjqqEvaQ pic.twitter.com/11m1q3Vkhb — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 5, 2023

Por lo que se especula que probablemente en la próxima edición de “Ventaneando”, Pedro Sola emita una disculpa pública por declararse en contra de las familias homoparentales.