Fabiola Campomanes: “me gusta esa sensación de jugar con mis personajes”

Fabiola Campomanes estuvo filmando una película en Guadalajara. La actriz formó parte de la tercera de cuatro películas de la segunda temporada de Amor en Navidad que se estrenarán en noviembre, bajo la producción de Yahayra Films, Lifetime y VIP 2000 TV.

Campomanes compartió su alegría de regresar a Jalisco y reencontrarse con los bellos paisajes de agave.

“Este proyecto llegó en un muy buen momento. Soy de las personas que voy uno a la vez, yo estoy muy contenta; la verdad, disfruté muchísimo estas grabaciones, el venir a Guadalajara y haber ido a los campos de agave, porque tenía muchos años de no visitarlos. En 1998 se grabó la telenovela Azul Tequila , y hasta ahora regresé a grabar... Orgullosamente tequilera”, dijo Fabiola al término de las grabaciones.

Tras su reciente participación en el reality show de cocina famoso MasterChef, iniciaron los rumores de una supuesta relación con Eduardo Capetillo Junior.

“No me encuentro sola, pero siempre inventan cosas... qué feo que cuando alguien te cae bien y te llevas bien la gente luego lo quiera transformar en otra cosa”, señaló.

Disciplinada en el ejercicio y la meditación, reconoció que se mantiene en constante lucha para encontrar el equilibrio en su vida personal y profesional a sus 51 años.

“Muchas veces he sentido mi mundo de cabeza . Incluso se que la caída llegará. Pero también se que me levantaré y lo intentaré mil veces, hasta encontrar el balance. Donde hay amor, no hay miedo”, compartió.

Por ahora, la actriz disfruta cada uno de los proyectos que elige, “pues lo que más me gusta es mi profesión. Disfruto interpretar personajes, esa sensación de jugar, interpretar, vestirlo, vivirlo y sentirlo, sobre todo, es como la representación de las emociones”.

“Hay que pensar en el hoy, en el momento de hoy. No sé qué venga después, primero que nada espero que esté viva y ver qué más sigue” — Fabiola Campomanes

Fabiola Campomanes filmó una película navideña en pleno verano, y le preguntamos si era una época especial para ella, “no es que me guste mucho, es decir, la disfruto pero no yo no necesito el pretexto de la Navidad para decirle a la gente que la quiero”.

Por lo pronto, sigue con su podcast Adicta.

¿Qué personaje hace en Amor en Navidad 2?

Fabiola Campomanes estuvo una semana en diferentes locaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara y Tequila. La actriz tuvo como pareja a Carlos Ponce.

“Bueno, no les voy a adelantar mucho porque no quiero que se la pierdan, pero sí te puedo decir que Elisa es una mujer... digamos que una mujer echada para adelante que ha sacado adelante a su hijo y que trabaja en una tequilera. Ella es una mujer trabajadora, luchona, cariñosa y entregada al amor”, puntualizó.

Fabiola Campomanes estuvo filmando una película navideña en Guadalajara. (Foto: Carlos Zepeda.)

