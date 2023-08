‘La casa de los Famosos México’ se ha convertido en una de las producciones más exitosas en los últimos años de la empresa Televisa, al proyecto se sumaron al rededor de 300 personas, entre ellos Mauricio Garza, quien es pieza clave del reality show, ya que se desempeña como conductor en compañía de Cecilia Galliano.

El famoso programa brinda a los televidentes contenido 24/7, es por ello que los presentadores han destacado por su interacción con el público y los habitantes de la casa, especialmente durante las galas que se llevan a cabo cada semana.

En exclusiva con Publimetro, Mauricio Garza habló a cerca de los aprendizajes que ha tenido dentro de ‘La casa de los Famosos México’, quien a pesar de haber rechazado la propuesta de entrar como concursante, logró encontrar un espacio para integrarse en el proyecto y seguir explotando su potencial como conductor.

“Me siento muy feliz y más porque al principio me hablaron y me propusieron entrar a la casa y yo dije no, porque no es algo que estoy buscando ahorita, estoy buscando otro enfoque. Luego me hablan y me invitan de conductor porque querían a alguien que conduzca así irreverente, entonces yo dije sí, porque ya había hecho muchas cosas de conducción antes. La verdad es un equipo bien padre, bien divertido, donde me han dejado ser y eso es lo que más feliz me tiene y un equipo como Vix que me respalda en todo y se siente bien bonito estar en un proyecto así”.

Mauricio Garza se fortalece con ‘LCDLFM’

Ante el éxito que acumula el programa, el presentador de televisión explicó que se debe a la suma de diversos factores y al trabajo de todos los colaboradores; destacando el formato, puesto que este se hizo popular a inicios de la década de los 2000 y tal parece que volverá a cobrar fuerza durante los siguientes años.

“Yo creo que el protagonista no es ni Galilea, ni yo, ni los participantes, el protagonista es La casa de los Famosos, o sea, es un conjunto y si te pones a ver si sale uno o no, al final sigue teniendo el mismo rating, si voy yo un día o no voy un día sigue teniendo el mismo rating. Yo creo que ha sido como un conjunto de muchas cosas que lo ha hecho funcionar, pero sí, los habitantes son bastante divertidos y cómo se han manejado las estrategias”.

La casa de los Famosos México (Xhanat Hernández)

Asimismo, ante los señalamientos que han surgido en contra de la producción, Mauricio aseguró la veracidad que mantiene el programa en cada una de sus etapas, “Me consta que las votaciones son reales, me consta que nadie mete mano para que uno gane más que otro, que no hay privilegios para ninguno, el único privilegio que les dan es contar con una psicóloga, porque al final yo creo que es muy importante, pero nadie tiene más privilegios que otros”.

Por otra parte, Garza habló sobre su pronóstico para la gran final de ‘La casa de los Famosos México’, la cual se realizará el próximo domingo 13 de agosto. Entre los famosos que nombró se encuentran tres de los integrantes del ‘team infierno’, mismos que han destacado por su carisma y personalidad.

“Yo quiero que estén Wendy, Poncho y Nicola. O sea, Wendy, Poncho y Nicola son mis favoritos, pero creo que me encantaría que gane Nicola por el hecho de que quiere ayudar a su familia, creo que Wendy gane o no, ya ganó mucho y Poncho de igual manera. Me gustaría que gane Nicola para que económicamente pueda apoyar a su familia”.

Finalmente, el presentador mexicano habló del impacto que ha generado ‘La casa de los Famosos México’ como parte de su proyecto profesional, además de revelar que luego de la final comenzará con las grabaciones de una película, ya que planea seguir alimentando su carrera como actor.

“Este proyecto me dejó mucha diversión, la verdad estar en el proyecto más exitoso de Televisa en 10 o 15 años, está padre que haya sido tomado en cuenta. Me la pasé bien padre, aprendí mucho, lo gocé, lo disfruté y me gustaría seguir aprendiendo. Empiezo una película terminando La casa de los Famosos, una película con Itatí Cantoral, entonces me siento feliz de haber hecho la conducción, pero también de regresar a lo que más me apasiona que es la actuación”