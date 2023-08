Natalia Jiménez aprendió a ya no cantar desde el rencor

Natalia Jiménez aprendió a andar por la vida sin pensar mucho en el futuro y concentrarse en el presente. A lo largo de su carrera ya ha pasado por la fama y algunos obstáculos, pero siempre hay cosas que le sorprenden como la reciente discriminación que sufrió en un restaurante de Los Ángeles.

“No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero eso es una muestra de lo que se vive a diario, por eso lo compartí en mis redes”, señaló la cantante.

Tras el mal sabor de boca, la cantante recordó una parada especial en Guadalajara, donde filmó su nuevo video en las instalaciones del Lienzo Charro Zermeño, un lugar que conecta a las raíces de la música mexicana. La cantante sigue con Antología 20 años Tour por diferentes ciudades mexicanas, luego visitará España y Estados Unidos.

Natalia Jiménez prepara nuevos sencillos que forman parte del álbum Antología 20 años que conmemora su tour actual. (RAFAHELL)

“Tengo una muy bonita relación con Jalisco y Guadalajara, porque mi pareja es de aquí y también mi mejor amigo que es Benito Santos. Siento un gran agradecimiento, sobre todo, porque como española he tomado la música regional y estoy súper agradecida con todo el cariño que me ha dado el público en México”, dijo en entrevista con Publimetro.

La nueva canción inédita se llama El pobre, “es un huapango que compuse con con Cheche Alara y con Mario Domm lo hicimos los tres por zoom (risa) y será parte de mi nuevo disco de antología que será un digno cierre de la gira”.

“Ya pasé por todas las etapas de de la depresión y épocas en las que tuve mucho éxito pero no lo disfrutaba. Ahora, estoy cantando lo que quiero y estoy sanísima”. — Natalia Jiménez

Natalia Jiménez es continuamente comparada con Rocío Dúrcal, algo que no le molesta, sino resulta un gran halago.

“Para mí eso es un honor que me comparen con Rocío porque fue la española más grande aquí en México y un icono de la música mexicana. Así que yo siendo española es un honor que me comparan con ella. Nuestros estilos son medio diferentes pero nos une que llegamos a México a probar suerte con la música mexicana”, explicó.

La artista afirma que está mejor que nunca, sobre todo que su vida personal comienza a tener una estabilidad al poder ver a su hija.

“Es un alivio que mi hija pueda viajar a México. Hace varias semanas estuvimos en Acapulco, ya no hubo necesidad de traerla sin recurrir a una acción legal y el papá haya aceptado que mi hija pueda venir a México”.

Sobre el disco que lanzará y que marcará la celebración por los 20 años adelantó, “ya está grabado y presentando el primer sencillo. Aprendí a ya no cantar desde el rencor, ahora canto desde la posición de que me acepto, me quiero y que salí adelante de todo”.

¿Qué pasa con el reencuentro de La Quinta Estación?

Muchas cosas emocionan a la cantante, una de ellas el reencuentro de La Quinta Estación a pesar de que sigue la pelea legal por la custodia del nombre.

“Va estar muy divertido porque Ángel (Reyero) y yo decíamos sacamos a pasear el ferrari un rato (risa) es lo que haremos el próximo año. Vamos a reencontrarnos ya nos hacía ilusión hacer conciertos, la idea es que la gente nos vuelva a ver juntos en el escenario; tal vez, se llamará El sol si regresa o El sol no regresa. Vamos a estar en España, México y otros países sudamericanos. De momento estamos solo planeando salir a tocar, luego que grabemos un disco o DVD de la gira, pues no tengo ni idea (risa). En el tema del nombre ya tenemos a los abogados trabajando en España, porque somos los dueños del nombre y de la marca acá en México, yo soy la dueña. Ellos (Pablo Domínguez y Sven Martín) no lo pueden usar en México, espero que en España ocurra lo mismo”, reveló.

Natalia Jiménez a detalle

Madre. “No quiero que pase con las cosas que yo pasé y quiero que a ella le quede claro saber que su madre es una mujer independiente y que prefiere salir de una situación mala que aguantarse cómo lo hicieron nuestras madres. Quiere darle el ejemplo de resiliencia, de luchar por lo que uno quiere no importa si te tienes que ir a otro país”.

Terapias. “He aprendido a creer en mí misma y a estar cómoda. Me hace gracia, porque tengo 41 años, pero me siento más feliz y plena. Ahora, entiendo mejor la vida que cuando tenía 20, porque yo me veía divina pero lo pasaba muy mal. Estoy feliz y digo: ‘qué chingón’. También aprendí a aceptar mis errores, que la he cagado muchas veces, he tenido problemas y los seguiré teniendo, pero logré salir adelante, así que me abrazo y aplaudo”, finalizó.

