Paola Durante recuerda como fue vivir en la cárcel

Han pasado 24 años desde el momento en que se dio a conocer que Paco Stanley había sido asesinado, un suceso que hasta la fecha no se ha aclarado del todo, pero que en ese entonces fueron varios a los que permanecieron tras las rejas para poder determinar lo ocurrido con el conductor.

Entre las personas que inculparon en este caso se encuentran Mario Bezares, Verónica Macías, Benico Castro y Paola Durante, cada uno de ellos ofrecieron sus declaraciones en el documental ‘El Show: Crónicas de un asesinato’ en donde se mostraron testimonios de personas cercanas al conductor y algunas imágenes reales de lo ocurrido.

A pesar de que esta producción se estrenó el 7 de junio del presente año, es ahora nuevamente cuando Paola Durante vuelve a ser mencionada, ya que, en una entrevista realizada con Gustavo Adolfo Infante, la ex edecán habló un poco sobre el tema, con el objetivo de limpiar su imagen tras varios años de intentar demostrar su inocencia, recordando además lo difícil que fue pasar más de un año tras las rejas en el año 2001.

Fue algo muy fuerte, me llevaron por un coche, la gente viéndonos horrible. Había muchos medios, helicóptero. Cuando llegué todas gritando, me agarraron, fue un shock muy fuerte. Yo sólo quería ver a mi mamá y a mi abogado”, dijo, asegurando que las autoridades violaron sus derechos, pues en ese momento tenía un arraigo que no fue respetado.

“Eran cinco cuartitos con rejas. No había cobijas, almohadas, ese día no dormí, yo estaba supermal y recibí la llamada de mi hermana, con ella lloré muy fuerte”, indicó.

Asimismo, Durante dijo que una de las cosas más difíciles no solo fue el estar en la cárcel de manera injusta, sino también salir con la etiqueta de “exconvicta”, pues esto hizo que su reputación se dañara y que, pese a haber pasado más de 20 años continúa dejando “una herida abierta”.

“Es lo que más me ha dolido. Quizá estar en ese lugar era para que yo creciera, pero el repudio social al salir, pero quedar como ex convicta, que pasara por los pasillos de TV Azteca y dijeran ‘ahí va la asesina’, lidiar con haters, yo no podía ni salir a la calle”.

Por otro lado, la modelo confesó al periodista Jorge Poza que el documental en donde se relata el asesinato de Paco Stanley, no le agradó completamente ya que a su madre no se le dio el reconocimiento que merecía, pues, según afirma, gracias a ella pudieron salir libres.

“A mí me gustó el documental, pero no me gustó que no pusieran eso de mi mamá, que para mí todos salimos por mi mamá y toda la lucha que hizo ella. Por todas las puertas que tocó, por las noches que no durmió, por el cáncer que le dio, por pelearse con todo el mundo”.

Además de esto, también dijo que en ‘El Show: Crónicas de un asesinato’ se hicieron muchos “ataques” a Paul Stanley y que hasta le quedaron algunas dudas con respecto a las declaraciones realizadas por Mario Bezares.

“Me costó mucho trabajo ver todo porque Mario decía cosas y los otros decían otras cosas. Yo lo quiero mucho, pero me quedaron muchas dudas”, señaló Durante.