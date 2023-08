Alan Estrada plasma su mejor versión en ‘Viajar cambiará tu vida’

Alan Estrada, mejor conocido como ‘Alan por el Mundo’, revolucionó su carrera luego de integrarse como creador de contenido en la plataforma de YouTube, posicionándose principalmente por su visión al viajar a destinos y expediciones impredecibles como lo fue sumergirse en el Titán.

Alan sigue mostrándose como un artista multifacético, es por ello que luego de casi seis años de trabajo lanza de manera oficial su libro “Viajar cambiará tu vida”, el cual representó una actividad de introspección sobre su faceta como viajero, al mismo tiempo de brindar una guía de consejos para sus seguidores.

“Creo que el libro me da la oportunidad de contar muchas cosas que no puedo contar en mis videos, principalmente cosas muy personales, un punto de vista sobre la muerte, cómo lo comparo con los viajes y el final de un viaje y el viaje la vida misma, cosas probablemente más profundas. Entre viajes me tome el tiempo de escribir, pero hay muchas de estas anécdotas que nacieron de forma natural, muchas anécdotas que yo le contaba a mis amigos de lo que había vivido en mis viajes y me habían dejado marcado y al final las retomé”

Este proyecto guarda un significado especial para ‘Alan por el Mundo’, puesto que además de ser una recopilación de sus experiencias al viajar, también funcionó como un ejercicio de reflexión sobre el duelo que atravesó por la muerte de su madre, misma a la que dedicó el libro.

“Viajar cambiará tu vida” está disponible en librerías desde el pasado 21 de julio, sin embargo, el próximo viernes 18 de agosto se presentará al público en el Fondo de Cultura Económica, Rosario Castellanos, en punto de las 19 horas.