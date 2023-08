Belanova celebra aniversario de ‘Dulce Beat’ en medio de rumores y memes

Belanova y su vocalista Denisse Guerrero no han salido de las tendencias en redes sociales, al crecer los rumores sobre su posible regreso a la música. Ha sido la propia cantante, quien durante su cumpleaños (9 de agosto), anunció que habría sorpresas muy pronto.

Ante eso, los mensajes, memes y otras noticias circularon por internet. Mientras tanto, la disquera Universal Music lanza una edición especial en vinilo por el aniversario de Dulce Beat que es el segundo álbum del trío de electro pop mexicano, Belanova, conformado por Denisse Guerrero, Ricardo Arreola y Edgar Huerta .

Me vale Belinda y su contrato, Denisse Guerrero reapareció 🫶🏻. — 𓁿 Hevermiamor 🪬 (@Hever_Ponz) August 9, 2023

*Denisse Guerrero de Belanova da señales de vida*



Inmediatamente yo: pic.twitter.com/QUobFSaMFd — VirgoWoods (@VirgoWoodsz) August 9, 2023

El material se lanzó el 22 de junio de 2005, producido por Rodrigo Cachorro López; que incluía los icónicos temas Me Pregunto, Por Ti y Rosa Pastel.

El vinilo de Dulce Beat será editado por primera vez en vinilo de 140 gramos en color rosa el próximo 16 de octubre, mientras tanto, ya se encuentra disponible en preventa. El material tiene un costo de 750 pesos y la preventa es a través de este link.

“Ya que regresen”, “Que maravilloso es saber de ti nuevamente la espera se está terminando y lo mejor está por venir lo sé”, “Necesitamos cantar Rosa Pastel en vivo Denisse Guerrero”, comentaron algunos internautas.

Belanova decidió tomarse un receso desde 2019. Publimetro tuvo la ultima entrevista con el trío tapatío en 2018, cuando promocionaban Viaje al Centro del Corazón.

“Yo creo que el punto es no querer sacar algo que no eres tú. Realmente tiene que ser algo muy auténtico, porque así vas a poder hacer algo mejor, a que si quisieras inventar. Obviamente siempre debes tener sonidos nuevos, siempre estamos pensando: ‘nunca hemos hecho una canción con este ritmo o este tipo de sonido´. Hay pequeños detalles que para la dinámica de Belanova hacen la diferencia, pero no es la mayor pretensión, lo más importante es ser auténticos”, dijo en ese momento el tecladista Richie Arreola.

También puede interesarte: Manuel Turizo entrará a ‘LCDLFM’ para celebrar cumpleaños de Wendy Guevara

A lo que Denisse agregó, “el internet es una plataforma excelente para hacer música nueva porque ya no te tienes que esperar a que llegue una compañía y te firme, puedes presentar tus canciones de manera inmediata. Es una gran herramienta y utilizamos sus bondades pero no somos millennials. Estamos más clavados en hacer shows en vivo y giras; sin embargo, no estamos negados a estar en redes sociales, porque es súper latente y evidente que la gente te quiere ver ahí y quiere saber qué estás haciendo”.