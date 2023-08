Día Internacional del Gato: 5 películas en las que los michis tomaron protagonismo

El pasado 8 de agosto se celebró el Día Internacional del Gato, una festividad que fue declarada por parte de la International Fund for Animal Welfare en el año 2022, con el objetivo de concientizar sobre el cuidado y crianza de estos animales que se han convertido en los favoritos de muchos. Por este motivo, te traemos una lista de películas en honor a esta querida mascota de compañía:

El Gato con Botas

Este personaje apareció por primera vez en la película Shrek 2, siendo inicialmente el antagonista de la historia, para luego pasar a ser uno de los compañeros de Shrek. Sin embargo, al convertirse en uno de los favoritos del público, decidieron hacer su propia producción, siendo de mucho agrado tanto para la crítica, como para la audiencia.

Garfield

Otro de los gatos más populares del cine, sin duda es Garfield, iniciando como cómic, luego se convirtió en una serie televisiva y finalmente llegó a las pantallas en Live action en el año 2004, una noticia que en ese entonces emocionó a los grandes admiradores del felino naranja, amante de las lasañas.

El Gato

The Cat and the Hat, es una de las películas estrenadas en el 2003 y recordadas por muchos, en la misma se cuenta la historia de un gato que irrumpe en la casa de dos niños y, aprovechando la ausencia de su madre para buscar un poco de diversión, aunque su manera de disfrutar no es del agrado de muchos.

Como Perros y Gatos

Esta película se estrenó en el año 2001 y fue bien recibida por la audiencia, pues además de unir la acción y la diversión, también muestra la eterna batalla que se ha visto a través del tiempo entre los perros y los gatos, pero en esta ocasión se les puede ver a ambos como unos espías.

Las aventuras de Maurice

A pesar de que se estrenó recientemente, ‘Las Aventuras de Maurice’ se ha convertido en otra película de felinos favoritas de la audiencia, pues en esta ocasión se muestra a un astuto gato callejero que intenta estafar a una pandilla de ratones, pero todo cambia cuando aparece Maurice y los roedores y conocen a Malicia, haciendo que su plan se caiga abajo.