¿Solo la utilizaba? Nicola afirma que ya no es “necesario” estar cerca de Wendy

Desde el inicio de ‘La Casa de los Famosos’ se ha visto como Wendy y Nicola se demuestran su cariño con algunas bromas y hasta presumiendo que son pareja, aunque en ocasiones han dejado claro que entre ellos no habrá algo más allá de una amistad.

No obstante, recientemente el actor ha sido duramente criticado luego de realizar un comentario que no todos los usuarios lo tomaron de la mejor manera, pues en el mismo indica que se está alejando de la influencer porque ya “no es necesario”.

“Ya ahora estás en la última semana, ya no es necesario, ya por ejemplo yo me estoy alejando un poquito, porque ya quiero que también diga Nicola…”, indica el peruano durante una conversación con Emilio Osorio, quien inmediatamente entendió lo que quería decir y respondió: “Que no digan Nicola gracias a Wendy, o Wendy Gracias a Nicola”.

Por este motivo, Porcella continuó hablando sobre el tema, explicando que él simplemente quiere que al momento de salir no se malinterpreten las cosas y que cada quien sea reconocido por sus propios méritos.

“Exacto y por ella también, por eso yo jod*, pero ya estoy un poquito (alejado) por los dos, porque la quiero mucho y no quiero tampoco que malinterpreten las cosas, entonces yo quiero estar por mí y yo también sé que tengo un montón de gente afuera, un montón”, dijo nuevamente a Emilio.

Sin embargo, a pensar que en el comentario habla tanto de él, como de la influencer, los internautas no lo tomaron de la mejor manera e indicaron que este solo estaba utilizando a Wendy para llegar a la final.

“Literalmente dijo ya no es necesario, claro que la usó y sí cambió desde que ganó su pase a la final, ahora si ya no quiere malinterpretaciones”.

“Resulta y resalta que, ‘ya no es necesario’”.

“¡Que decepción!, ahora ya no ocupa a Wendy y ya juega solo

Escribieron algunos de los usuarios