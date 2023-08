Niurka asegura que Wendy Guevara no ganará ‘La casa de los Famosos’ (Captura de Pantalla)

No cabe duda que Wendy Guevara se convirtió en la protagonista de ‘La casa de los Famosos México’, su espontaneidad y personalidad la destacan como una de las favoritas para llevarse el premio de 4 millones de pesos; sin embargo, recientemente Niurka dio a conocer su pronóstico de la final.

La historia de la influencer mexicana ha cautivado a la mayoría de los fanáticos del programa, especialmente porque a lo largo de las transmisiones habló de los abusos, burlas y humillaciones que atravesó luego de asumirse como transexual.

Wendy Guevara. (Foto: @Pavelantonfoto)

Niurka Marcos da su pronóstico para la final de ‘LCDLFM’

La participación de Wendy Guevara marcó un precedente en la televisión mexicana, es por ello que muchos de sus fans esperan que sea la ganadora; no obstante, Niurka explicó que la empresa Televisa no permitirá el triunfo de la creadora de contenido, argumentando que los beneficios con los que contó habrían sido para disfrazar lo que pasará este domingo.

“Para todos los fanáticos o seguidores de Wendy, no se sientan tan contentos, bueno si les hace feliz que hagan una telenovela y que le pongan extensiones pues está perfecto, pero no va a pasar de ahí porque a Televisa no le interesa que sea Wendy la representante de este show. Ojalá lo que esté diciendo yo en este momento sirva de algo para picarles el orgullo y que digan: por mis cojo***, ahora va a ganar Wendy” dijo ‘la mujer escándalo’.

Niurka Marcos se ha mantenido apoyando a su hijo Emilio Osorio, pero lejos de los foros de Televisa, puesto que constantemente arremete contra supuestos fraudes de la producción, esta vez no fue la excepción por considerar que Wendy Guevara no ganará la competencia. No es la primera vez que la presentadora habla de ‘La perdida’, es por ello que sigue generando bastante controversia.

“Espero que le haga un beneficio lejos de un prejuicio. Pero la realidad, señores, es que están recompensándola por adelantado, porque no va a ganar” añadió la vedette cubana.