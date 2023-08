Ana Bárbara se niega a responder públicamente a las recientes declaraciones de José Emilio Fernández

José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy, estuvo recientemente en el programa de Telemundo, “La Mesa Caliente”, y reveló que su distanciamiento con Ana Bárbara fue por culpa del novio de su madrastra.

Recordemos que la cantante crio al nieto de Talina Fernández como si fuera su hijo cuando estuvo casada con José María Fernández, el Pirru, y al separarse, se esperaba que ellos siguieran teniendo una buena relación, pero no fue así.

José Emilio, nieto de Talina Fernández, pone las cartas sobre la mesa con Ana Bárbara y en exclusiva saca a relucir un detalle que nadie sabía sobre la pareja de la cantante y su hermano José María.https://t.co/ZykKxAmmXu pic.twitter.com/aejzYOrVFl — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) August 7, 2023

Así que ahora, José Emilio Fernández revela que el distanciamiento con su madrastra fue culpa de su novio, Ángel Muñoz, pues no le gustaba como trataba a su hermano.

“Cómo trataba (el novio de Ana Bárbara) a mi hermano no me gustaba nada”, compartió José Emilio Fernández y aseguró que antes se llevaba muy bien con Ángel Muñoz: “De repente, todo cambió de manera radical”.

Con respecto a estas declaraciones, Ana Bárbara fue cuestionada por la prensa en el aeropuerto de la ciudad de México, pero les contestó que no compartiría detalles privados con ellos: “No, mi amor. todavía no. Ustedes saben que los quiero mucho, pero hay cositas que de repente prefiero tenerlas en privado, pero si hay alguna novedad trataré, hasta donde yo pueda, compartirlas”.

La cantante desconoce el motivo detrás de todas las declaraciones que ha estado compartiendo José Emilio Fernández en diferentes entrevistas: “No sé, mi amor, yo no puedo decirte a ti cómo hables, cómo pienses. Yo lo único que sé es que estoy aquí para darles muchísimo amor desde bebecitos y voy seguir así”.

Lo que sí dijo Ana Bárbara es que todos en su familia se encontraban bien: “Todos en casa estamos muy bien. Como todos, tenemos nuestros momentos, pero finalmente me enfoco, canto, me desahogo. Ando con el corazón agachado, pero me vuelvo a levantar”.