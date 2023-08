Esta sería la dieta que ayudó a Luis Miguel a bajar 20 kilos para su nueva gira de conciertos

Luis Miguel, el ídolo mexicano que ha conquistado al mundo con su voz y su carisma, luce más joven y delgado que nunca, y según algunos medios, esto se debe a una dieta que le ha permitido bajar 20 kilos en poco tiempo.

¿En qué consiste esta dieta milagrosa? Según algunos medios, se trata del ayuno intermitente. Este hábito alimenticio puede consistir en ayunar por las primeras 12 horas del día todos los días.

Sin embargo, Luis Miguel reveló que, con la aprobación de un profesional de la nutrición, decidió hacer ayunos de 36 horas.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, habría dicho el ‘Sol de México’, en entrevista en el pasado.

Esto, junto a un plan alimenticio basado en el consumo de proteínas magras, vegetales, frutas y grasas saludables, hizo que el famoso cantante mejorara su físico.

Ayuno intermitente, la dieta favorita de los famosos

Esta dieta es similar a la que siguen muchas celebridades de Hollywood, como Jennifer López, Beyoncé y Hugh Jackman, que buscan mantenerse en forma y saludables.

Se trata de una dieta cetogénica o Keto, que induce al organismo a entrar en un estado de cetosis, en el que quema grasa como fuente de energía en lugar de glucosa.

Los beneficios de esta dieta son varios: ayuda a perder peso rápidamente, reduce el apetito, mejora el nivel de colesterol y triglicéridos, previene la diabetes y protege el cerebro.

Sin embargo, también tiene algunos riesgos: puede causar deshidratación, estreñimiento, cálculos renales, deficiencias nutricionales y “efecto rebote”.

Por eso, los expertos recomiendan consultar con un médico o un nutricionista antes de iniciar esta dieta, y seguirla por un período corto de tiempo, no más de dos o tres meses.

De igual manera, los especialistas recomiendan acompañar estos hábitos alimenticios con el acompañamiento de beber mucha agua, consumir suficiente fibra, suplementos vitamínicos y minerales, además de evitar los alimentos procesados y las grasas saturadas.