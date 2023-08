Vicente Saavedra tiene nuevo amor ¿Cuánto le duró el despecho por Clarissa Molina?

Por lo visto a Vicente Saavedra le duró poco el despecho por Clarissa Molina y comienza una relación con Ninoska Vásquez quien es una modelo que tuvo la oportunidad de ser la ganadora del Miss Earth Venezuela 2017. Ahora se le ve siendo feliz con el ex de la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’.

A través de los medios digitales, se mencionó que hace más de un mes, la pareja habría hecho oficial su supuesto romance, pero ninguno de los dos se ha manifestado al respecto, sin embargo las fotografías confirman que hay corazón.

Ex de Clarissa Molina, Vicente Saavedra, confirma su relación con Ninoska Vásquez: El representante ha compartido su primera foto de enamorados. https://t.co/lZEYAhlsj1 — Americateve (@Americateve) August 6, 2023

La pareja estuvo de viaje en Ibiza, una zona turística de España donde se resaltan sus playas. Desde ese lugar mostraron su idilio de amor. En el viaje también estaban presentes unos amigos como es el caso del basquetbolista Brayan Calderón. En Instagram ambos hicieron sus respectivas publicaciones en historias donde se pudo ver que la estaban pasando bien.

Saavedra es empresario y mánager de artistas, ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas populares de música latina urbana, como Cosculluela, Farruko, Alexis & Fido y De La Ghetto.

Recordemos que Saavedra y Clarissa Molina rompieron después de anunciar su compromiso, según por diversos problemas legales que debe enfrentar el productor musical. Ahora la conductora manifiesta que no está cerrada al amor y darse un nuevo chance.

Los internautas opinaron en relación a este nuevo amor: “Dios te libró de semejante personaje…mereces un hombre en tu misma dimensión; sin problemas”, “Bueno se le decía, pero Clarissa estaba ciega por él y no sé si lo sigue estando, pero si no ha abierto los ojos todavía con esto que le ha pasado pues ni modo”,”Clarissa es preciosa y llegará algo mejor para ella no hoy hombre con tres niñas puede tener un hombre hermoso como ella que la ame se merece todo”.